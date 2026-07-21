Đường đu dây đầu tiên ở Việt Nam qua hố sụt sâu 250 m

Hố sụt Nightmare, hay còn gọi là hố sụt Ác Mộng , nằm tại km17 đường 20 Quyết Thắng, thuộc hệ thống hang Hung Thoòng, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng , tỉnh Quảng Trị. Hố sụt sâu khoảng 250 m, đến nay mới có chưa đến 10 người từng đặt chân xuống đáy.

Hố sụt này được Công ty du lịch Jungle Boss phát hiện năm 2016, quay trở lại khảo sát vào năm 2020. Nơi đây có địa hình giếng trời sâu khoảng 250 m, hiểm trở và chỉ có một đường tiếp cận duy nhất là đu dây thẳng đứng xuống đáy. Khi kết thúc hành trình, đội khảo sát cũng phải đu dây ngược trở lên với độ cao tương ứng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Jungle Boss, cho biết đây hố sụt duy nhất ở Quảng Trị chỉ có một lối tiếp cận bằng hình thức đu dây thẳng đứng từ độ cao khoảng 250 m. "Những ngày đầu khám phá, đoàn gặp rất nhiều khó khăn do địa hình giếng trời sâu thẳm, hiểm trở. Phương án duy nhất để ra khỏi hố là đu dây ngược trở lại, khác với các hố sụt khác đều có lối ra từ đáy. Cái tên 'Ác Mộng' cũng ra đời từ những chuyến thám hiểm đầy gian nan, bào mòn sức lực và thời gian của các nhà thám hiểm", ông Dũng nói.

Từ đó, đơn vị phát triển hệ thống zipline (đu dây) đầu tiên tại Việt Nam băng qua hố sụt này, chính thức đưa vào vận hành từ năm 2025. Hệ thống gồm 3 dây cáp inox đạt tiêu chuẩn quốc tế, mỗi dây có tải trọng lên tới 7 tấn. Trong đó, 2 dây cáp chính kết nối với đai an toàn thông qua hệ thống ròng rọc tốc độ, còn dây thứ 3 đóng vai trò bảo hộ. Các điểm neo được bố trí độc lập và hệ thống có phanh chủ động, đảm bảo mức an toàn cao nhất cho nhà thám hiểm khi tham gia trải nghiệm.

Từ hệ thống zipline, du khách và các nhà thám hiểm có thể lơ lửng giữa không trung để ngắm toàn cảnh hố sụt sâu khoảng 250 m từ chính trung tâm hố sụt nguyên sơ, thay vì chỉ đứng quan sát ở miệng hố hoặc qua flycam.

Tất cả điểm neo của hệ thống zipline được bố trí độc lập, tính toán theo các phương chịu lực. Đơn vị vận hành cũng trang bị hệ thống phanh chủ động. Phương án này đã được Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng kiểm tra, thẩm định thực địa và cho phép đưa vào sử dụng.

Kết hợp nhiều hoạt động như 2 lần đu dây, khám phá hệ thống sông ngầm, bơi giữa các hồ canxi và cắm trại trong rừng nguyên sinh, hành trình khám phá Hung Thoòng kéo dài 3 ngày 2 đêm mang đến nhiều trải nghiệm mạo hiểm. Giá tour khoảng 12 triệu đồng mỗi khách.

Theo ông Dũng, đây là lần đầu tại Việt Nam một hệ thống zipline băng qua hố sụt tự nhiên được đưa vào khai thác trong tour du lịch mạo hiểm. Đây cũng là trải nghiệm mới dành cho du khách.

Lý giải về lý do không cung cấp hình thức đu dây thẳng đứng xuống lòng hố mà chỉ lơ lửng trên không trung, giám đốc đơn vị khai thác tour cho biết việc đi ngược dây lên với độ cao khoảng 250 m là một thử thách "đầy khó khăn" cho du khách. Ngoài yêu cầu về thể lực rất cao, kỹ thuật thao tác trên dây cũng là một yếu tố rất quan trọng.

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