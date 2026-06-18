Tìm ra nơi 'sống chậm' sau mặt tiền Bưu điện Trung tâm TP.HCM

Phía sau Bưu điện Trung tâm không chỉ có đường sách. Ẩn trong Tòa nhà Viễn thông là một hành trình ngắn với mua sắm, ẩm thực và góc nhìn khác về vùng lõi TP.HCM.

Buổi sáng ở khu vực Bưu điện Trung tâm TP.HCM thường bắt đầu khá giống nhau.

Từng nhóm khách du lịch đứng dưới mặt tiền vàng cổ để chụp ảnh. Người đi làm bước nhanh qua quảng trường. Xe cộ đổ về trung tâm rồi lại tản đi. Trong dòng chuyển động đó, Bưu điện Trung tâm vẫn giữ nhịp riêng của mình, không quá tĩnh nhưng cũng không thay đổi nhiều qua thời gian.

Có lẽ vì quá quen thuộc nên nhiều người xem khu vực này như điểm đi ngang hơn là nơi để khám phá.

Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, đường sách… gần như đã trở thành tuyến tham quan mặc định của trung tâm TP.HCM. Nhưng chỉ cần đi chậm thêm một chút, phía sau những địa danh quen tên ấy vẫn còn vài khoảng không khác, không quá lớn, không quá ồn ào, nhưng đủ để biến một buổi ở trung tâm thành trải nghiệm khác với mọi lần.

Sau lớp mặt tiền quen thuộc

Bưu điện Trung tâm đứng ở đây đã hơn 135 năm.

Giữa dòng khách liên tục ra vào, công trình vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đặc trưng. Những ô cửa cao, mảng tường vàng, các đường nét kiến trúc Pháp đan xen chi tiết phương Đông và chiếc đồng hồ phía trước với mốc thời gian 1886-1891 khiến nơi này gần như đứng ngoài nhịp đổi thay của khu vực xung quanh.

Ở đây không có quá nhiều thứ để khám phá theo nghĩa thông thường.

Nhưng càng đứng lâu, càng dễ chú ý đến những chi tiết nhỏ: vết mòn trên nền gạch, ánh sáng đổi màu theo từng khoảng cửa, tiếng bước chân vang nhẹ trong không gian cao rộng.

Rời Bưu điện, chỉ vài bước là sang đường sách TP.HCM.

Buổi sáng ở đây diễn ra chậm hơn phố bên ngoài. Nhân viên xếp sách lên kệ, khách ngồi đọc dưới hàng cây, vài người đi hết một vòng rồi dừng lại ở quán cà phê cuối đường.

Khoảng 20 gian hàng của các nhà xuất bản và đơn vị phát hành như Kim Đồng, Nhã Nam, Thái Hà, Alphabooks… tạo nên một tuyến phố nhỏ, vừa đủ nhộn nhịp nhưng không tạo cảm giác đông đúc.

Nơi này không còn mới, nhưng có lẽ cũng không cần mới. Giữa trung tâm thành phố, việc vẫn còn một đoạn đường để đi bộ chậm và nhìn ngắm đã là điều hiếm.

Đi gần hết đường sách, ở giữa tuyến có một lối rẽ nhỏ. Không có nhiều dấu hiệu để nhận ra phía sau còn một không gian khác. Đi qua lối này là Tòa nhà Viễn thông TP.HCM. The Box Market nằm bên trong.

Không gian mở ra theo kiểu khá bất ngờ: những gian hàng thời trang, phụ kiện, trang sức nối nhau thành từng cụm nhỏ. Một góc đặt máy photobooth, vài quầy trưng bày đồ thủ công, một số thương hiệu thời trang theo phong cách tối giản.

Ánh sáng vàng dịu phủ lên nền xi măng và những khung cửa gỗ khiến nơi này có cảm giác khác với trung tâm thương mại thông thường.

Khách không quá đông. Có người thử vài bộ đồ rồi rời đi. Có người chỉ đi một vòng, dừng lại chụp ảnh rồi tiếp tục khám phá.

Việc không quá đông cũng khiến nơi này giữ được cảm giác thư thả, nhưng đồng thời trở thành hạn chế. Không gian khá kín, biển chỉ dẫn chưa nhiều nên rất dễ bị bỏ lỡ nếu chỉ đi ngang.

Một bữa trưa nhìn sang Nhà thờ Đức Bà

Cuối hành lang là cầu thang dẫn lên tầng trên. Sau vài tầng bộ, âm thanh bắt đầu thay đổi.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, ánh sáng dịu hơn và phía trước xuất hiện khoảng không nhìn sang Nhà thờ Đức Bà. Miền Sài Gòn nằm ở đây.

Khu tổ hợp gồm hai mô hình F&B là Mặn Mòi - Bến Nghé, Vườn Trong Phố - Gia Định cùng không gian trưng bày và kinh doanh sản phẩm The Bloom - Sài Gòn. Không gian được nối liền thay vì tách thành từng khu riêng biệt.

Trước khi đến bàn ăn là khu trưng bày với tượng gốm, quạt tay, vải, trang sức và các sản phẩm thủ công. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí.

Đi thêm vài bước, không gian chuyển sang khu ăn uống. Vải hoa phủ lên một phần trần và tường, ghế gỗ đặt sát cửa kính, vài chi tiết mang hơi hướm Đông Dương xuất hiện vừa đủ để tạo cảm giác quen mà không quá dàn dựng.

Nhà thờ Đức Bà hiện ra ngay phía trước. Không còn góc nhìn rộng từ quảng trường hay những nhóm khách đứng chụp ảnh. Chỉ còn mặt gạch đỏ, hàng cây và dòng xe chuyển động bên dưới.

Đổi lại, để lên được đây vẫn cần leo bộ ba tầng - điều có thể khiến trải nghiệm kém thuận tiện hơn với khách lớn tuổi hoặc nhóm gia đình.

Thực đơn đồ uống thiên về nguyên liệu thực vật. Một ly kết hợp dưa hấu, sơ ri và bạc hà được mang ra cùng ống hút làm từ cỏ. Vị chua xuất hiện đầu tiên rồi dịu dần, để lại cảm giác thanh và nhẹ.

Đến gần trưa, khu bếp bắt đầu hoạt động. Năm 2024, nhà hàng tại đây từng được Michelin Guide đưa vào danh sách Bib Gourmand.

Các món lần lượt xuất hiện trên bàn: gỏi chôm chôm má cá lóc nướng, dồi lươn, mẹt lợn Mán nổ muối, cá trắm đen om dưa, xôi gà Tam Kỳ nấm hương rừng và rau rừng Gia Lai.

Chiếc chảo cá trắm vẫn còn sôi nhẹ khi được mang ra. Phần thịt cá mềm, nước om đậm vị và thoảng mùi thì là. Nếu tăng thêm độ chua, món ăn có thể tạo điểm nhấn rõ hơn. Dồi lươn giữ được độ nóng nhờ phục vụ trên đĩa gang. Rau rừng vẫn giữ độ giòn và màu xanh.

Trong số đó, món gây tò mò nhất là gỏi chôm chôm má cá lóc nướng - sự kết hợp nghe có vẻ lạ nhưng khá cân bằng giữa độ ngọt, vị mặn và kết cấu. Kem chuối khép lại bữa ăn theo cách nhẹ nhàng hơn, dù chưa để lại nhiều dấu ấn như các món trước.

Rời khỏi khu tổ hợp, quay lại phía trước Bưu điện Trung tâm, mọi thứ dường như vẫn như cũ. Chỉ có cảm giác về khu vực này đã khác đi một chút.

Hóa ra phía sau những nơi quen thuộc nhất của TP.HCM vẫn còn vài khoảng không đủ mới để dành trọn một buổi khám phá.

Nhưng có lẽ trải nghiệm này phù hợp hơn với những người không quá vội. Phần lớn hành trình diễn ra bằng việc đi bộ, tìm đường và dành thời gian ở lại trong từng không gian nhỏ. Nếu được bổ sung thêm chỉ dẫn và cải thiện khả năng tiếp cận, đặc biệt với nhóm khách gia đình hoặc người lớn tuổi, khu vực này có thể mở rộng sức hút hơn thay vì chủ yếu hấp dẫn nhóm khách trẻ tìm kiếm một buổi dạo chơi nhẹ nhàng giữa trung tâm.