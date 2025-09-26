Lamine Yamal báo tin vui cho Barcelona

Tài năng trẻ Lamine Yamal chuẩn bị trở lại, qua đó mang tới cú hích lớn cho hàng công Barcelona.

Yamal hồi phục chấn thương và sắp trở lại.

Trên mạng xã hội, thần đồng 18 tuổi đăng tải đoạn video tổng hợp những pha lập công và tình huống kỹ thuật nổi bật trong tập luyện lẫn thi đấu, kèm thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Hey, I’m back" (Tạm dịch: tôi đã trở lại), cùng biểu tượng mặt cười và điệu nhảy.

Chấn thương háng ở đợt tập trung ĐTQG đầu tháng 9 khiến Yamal nghỉ 3 trận La Liga và 1 trận Champions League, đồng thời khiến HLV Hansi Flick bức xúc với người đồng nghiệp Luis de la Fuente. May mắn là quá trình hồi phục của cầu thủ diễn ra đúng dự kiến.

Barcelona có thể điền tên Yamal vào danh sách thi đấu khi tiếp đón Real Sociedad cuối tuần này. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn đặt lên hàng đầu. Anh khả năng chỉ xuất phát từ ghế dự bị, trước khi đạt thể trạng sung mãn để ra sân trọn vẹn trong cuộc đại chiến PSG vào giữa tuần tới tại Montjuic - trận đấu có ý nghĩa then chốt ở Champions League.

Điểm tích cực là Barcelona toàn thắng trong thời gian thiếu vắng viên ngọc quý lò La Masia. HLV Flick linh hoạt bố trí Raphinha và Rashford 2 bên cánh, giúp lối chơi của đội bóng không bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự khác biệt mà Yamal mang lại với khả năng bứt tốc, đột phá và tạo đột biến giúp Barca mở khóa những thế trận bế tắc.

Yamal lập cú đúp, Rashford sút hỏng trước khung thành bỏ trống Rạng sáng 11/8, Barcelona thắng hủy diệt Como 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.