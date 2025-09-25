Bảng xếp hạng CIES gây sốc: Yamal đứng đầu, Dembele chỉ hạng 7

Ngay sau gala trao giải Quả bóng vàng 2025, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES) công bố rằng Lamine Yamal mới là cầu thủ số một thế giới chứ không phải Ousmane Dembele.

Yamal có số liệu thống kê vượt trội nhiều ngôi sao. Ảnh: Reuters.

Theo CIES, bảng xếp hạng 100 cầu thủ hay nhất thế giới do họ xây dựng dựa trên phương pháp thống kê thuần túy. Hệ thống này đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ trong vòng một năm qua thông qua 6 khía cạnh then chốt: ghi bàn, kiến tạo, rê bóng, khả năng di chuyển, tranh chấp và tham gia triển khai lối chơi.

Ngoài ra, CIES còn tính đến mức độ cạnh tranh của các giải đấu cũng như thành tích mà từng cá nhân đạt được.

Kết quả gây bất ngờ khi Yamal đứng đầu với số điểm tuyệt đối 100, vượt qua ngôi sao hàng đầu Kylian Mbappe (98,6) và người đồng đội tại Barca là Pedri (97,5).

CIES không đánh giá cao Dembele bằng Yamal. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, chủ nhân Quả bóng vàng 2025, Dembele, chỉ xếp hạng 7 trong bảng thống kê, thậm chí đứng dưới Michael Olise (Bayern Munich) và Mohamed Salah (Liverpool).

Top 10 của bảng xếp hạng CIES còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều tên tuổi lớn như Virgil van Dijk (4), Joshua Kimmich (8), Achraf Hakimi (9) hay Vinicius Junior (10).

Kết quả này trái ngược với cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025 do France Football tổ chức. Ở đó, Dembele thắng giải QBV, xếp sau lần lượt là Yamal và Vitinha. Trong khi đó, Salah (4) và Raphinha (5) là hai gương mặt còn lại trong top 5.

Sự khác biệt phản ánh hai cách tiếp cận khác nhau: một bên dựa trên đánh giá chuyên môn và phiếu bầu, một bên dựa trên số liệu thống kê thuần túy.

Tuy nhiên, điểm chung là ở cả hai bảng xếp hạng, tài năng 18 tuổi Yamal đã khẳng định bản thân như một hiện tượng toàn cầu, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

