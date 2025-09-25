Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì đang xảy ra với Kubo

  • Thứ năm, 25/9/2025 06:48 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tiền đạo Takefusa Kubo đang có phong độ đáng lo ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Kubo chưa có phong độ tốt mùa này. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 25/9, Kubo “tịt ngòi” trong chiến thắng 1-0 của Real Sociedad trước Mallorca ở vòng 6 La Liga. Người ghi bàn duy nhất cho Sociedad là Mikel Oyarzabal ở phút 49.

Ở trận đấu này, Kubo thi đấu 85 phút nhưng không có pha kiến tạo nào. Anh chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích, tạo được 2 cơ hội lập công cho đồng đội, nhưng tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 74%.

Từ đầu mùa, Kubo mới ghi vỏn vẹn 1 bàn tại La Liga, trong trận hòa 1-1 trước Valencia. Anh đã trải qua 5 trận liên tiếp không thể ghi bàn, bao gồm cả chiến thắng trước Mallorca vừa qua.

Ở cấp độ đội tuyển, Kubo cũng gây thất vọng khi không ghi bàn trong trận giao hữu hòa 0-0 với Mexico hôm 7/9. Đến trận gặp Mỹ sau đó 3 ngày, anh không ra sân phút nào.

Kể từ mùa giải 2022/23, Kubo đã có tổng cộng 30 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (22 bàn, 8 kiến tạo) sau 102 trận tại La Liga – thành tích vượt trội hơn mọi đồng đội khác của Sociedad trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, phong độ chững lại hiện tại của Kubo khiến nhiều CĐV nhà lo lắng.

Mùa hè vừa qua, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Kubo tỏ ra thất vọng vì Sociedad không được dự cúp châu Âu. Anh cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một môi trường giàu tính cạnh tranh hơn. Dù vậy, sau khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại, Kubo vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với Sociedad.

