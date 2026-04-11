Lâm Đồng bắt tay 'ông lớn' BCG của Mỹ vẽ lại quy hoạch

Lâm Đồng vừa làm việc với các đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh; trong đó có đại diện Boston Consulting Group - một trong 3 công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành cùng liên danh đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ ngày 1/7/2025, Lâm Đồng sáp nhập với 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận để thành lập một đơn vị hành chính mới, lấy tên là tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, trong liên danh đơn vị tư vấn có sự tham gia của Công ty TNHH The Boston Consulting Group, thuộc Boston Consulting Group (BCG) - một trong 3 công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới cùng với McKinsey & Company và Bain & Company (thường được gọi là nhóm "Big Three" hoặc MBB).

Theo Báo Lâm Đồng, tại buổi làm việc, ông Arnaud Ginolin, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH The Boston Consulting Group cho biết đến nay, đơn vị đã họp với các sở, ngành, địa phương kết hợp các buổi khảo sát thực địa để nắm bắt ưu tiên, lợi thế của Lâm Đồng.

Đơn vị tư vấn đề xuất kịch bản tăng trưởng GRDP cho Lâm Đồng đến năm 2030 ở mức khá, từ 10,5 đến 10,6%. GRDP bình quân đầu người từ 200 đến 205 triệu đồng/năm. Để đạt mục tiêu này, địa phương định hướng phát triển theo các nhóm ngành ưu tiên, dựa trên 3 trụ cột tăng trưởng mới gồm các ngành phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên và năng lượng; đổi mới sáng tạo và công nghệ; du lịch và dịch vụ đô thị.

Trong văn bản kết luận, Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Công an tỉnh, Thống kê tỉnh để cập nhật số liệu chính xác về dữ liệu dân số.

Đơn vị được yêu cầu tiếp tục khảo sát, nghiên cứu đề xuất bổ sung khu kinh tế ven biển, hạ tầng giao thông một số tuyến đường sắt nhẹ, phục vụ kết nối giao thông đô thị; đề xuất quy mô các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; cảng biển gắn với định hướng phát triển khu công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, luyện kim nhôm; khu công nghiệp phụ trợ gắn với các nhà máy điện phân nhôm, chế biến sâu titan...

Song song đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng lưu ý đơn vị tư vấn định hướng phát triển địa phương thành trung tâm năng lượng xanh quốc gia cần đi đôi với việc đẩy nhanh phát triển các nguồn năng lượng nền nhằm phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội trong giai đoạn trước mắt, qua đó bảo đảm các đề xuất có tính khả thi.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục chỉ đạo trực tiếp việc rà soát các nội dung liên quan để cung cấp cơ sở dữ liệu, nội dung phương án đề xuất về sản phẩm phát triển của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương; bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn mới, ngay sau khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Riêng Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh; khẩn trương trình lấy ý kiến của cấp thẩm quyền, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố liên quan và lấy ý kiến người dân, gửi liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phản biện theo quy định; bảo đảm chất lượng, tiến độ, khả thi và đúng theo quy định của pháp luật của hồ sơ.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh và cách triển khai các nhiệm vụ tiếp theo bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.