Đường ven biển 7.000 tỷ nối TP.HCM - Lâm Đồng sắp về đích

Tuyến đường ven biển hiện hữu nối TP.HCM với Lâm Đồng đã được xây dựng gần 20 năm trước. Tháng 6/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khởi công nâng cấp tuyến đường này lên 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án được chia làm 11 đoạn thành phần, tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng với chiều dài gần 77 km, được mở rộng 6-8 làn xe. Đây là công trình giao thông quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía đông TP.HCM.

Đoạn đường từ nút giao Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp băng qua khu vực đầm lầy, ao hồ nuôi trồng thủy sản đã trải thảm nhựa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đoạn này vẫn chưa đưa vào khai thác do nút giao với đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang thi công.

Tại nút giao giữa đường ven biển và đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hạng mục cầu vượt tại dự án đang được thi công hoàn thiện phần mặt cầu.

Cạnh đó, cầu Cửa Lấp 2 nối phường Vũng Tàu và xã Long Đất được đầu tư xây mới song song với cầu hiện hữu cũng đã đưa vào sử dụng.

Đoạn qua trung tâm xã Long Hải cũng đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, hệ thống biển báo, chiếu sáng và vỉa hè được thi công hoàn chỉnh.

Để thực hiện công trình này, nhà thầu đã bố trí nhiều mũi thi công, tập trung vào việc khoan cọc khoan nhồi, nhằm đảm bảo kết cấu vững chắc cho công trình.

Đoạn từ đèo Nước Ngọt qua địa phận xã Phước Hải cũng đang được nhà thầu khẩn trương thi công mở rộng nền đường.

Các nhà thầu trên toàn dự án đang tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Cầu Sông Rây 2 đang được thi công trụ cầu, dự án này cùng với cầu Cửa Lấp 2, Cây Khế... được xây mới song song cầu hiện hữu. Các cầu Gò Găng, Chà Và nối phường Vũng Tàu với xã đảo Long Sơn nằm trên tuyến sẽ giữ nguyên.

Dự kiến, toàn tuyến đường ven biển này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Trong ảnh là đoạn đường ven biển đang được thi công qua xã Xuyên Mộc.

Đây cũng là khu vực kết nối tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm sắp được khởi công kết nối sân bay quốc tế Long Thành.

Đoạn đường chạy qua một khu nghỉ dưỡng ở xã Bình Châu đã được mở rộng lên 8 làn xe bằng nguồn vốn doanh nghiệp.

Khi dự án hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, tạo nên hành lang kinh tế nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa liên tỉnh.

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đang được triển khai rầm rộ, với nhiều tuyến đường nội khu đã thảm nhựa, các phân khu nhà ở trong giai đoạn thi công móng cọc.

Chỉ còn chưa tới 4 tháng trước ngày dự kiến vận hành thương mại, nhiều hạng mục của sân bay Long Thành như tuynel, đường nối nhà ga với tuyến T1,T2, nhà xe... vẫn còn dở dang.

