Kylie Jenner quá gợi cảm bên bạn trai

  • Thứ tư, 10/12/2025 04:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Timothée Chalamet và Kylie Jenner xuất hiện tình tứ bên nhau tại thảm đỏ sự kiện phim mới đây. Thời gian qua, cả hai vướng tin trục trặc tình cảm, nhưng đã khéo léo bác bỏ tin đồn.

Timothee Chalamet anh 1

Hôm 8/12, Timothée ChalametKylie Jenner trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện nổi bật ở thảm đỏ buổi công chiếu phim Marty Supreme tại Los Angeles. Cặp đôi diện những bộ trang phục Chrome Hearts màu cam được thiết kế riêng. Chalamet lịch lãm trong bộ suit, kết hợp áo lụa và đôi boots. Trong khi Kylie diện chiếc váy dài chấm đất với các đường cut-out khoe đường cong cơ thể. Ảnh: FilmMagic.

Timothee Chalamet anh 2

Theo tờ People, dù đã hẹn hò từ đầu năm 2023, đây mới là lần thứ hai Kylie Jenner sánh đôi cùng bạn trai trên thảm đỏ. Trước đó, hai người lần đầu đi thảm đỏ chung trong lễ trao giải David Di Donatello lần thứ 70 ở Rome, nơi Timothée nhận giải David for Cinematic Excellence. Đôi uyên ương chọn trang phục đồng điệu màu sắc, thể hiện nhiều cử chỉ lãng mạn với đối phương. Ảnh: WireImage.
Timothee Chalamet anh 3Timothee Chalamet anh 4

Thời gian qua, một số nguồn tin cho rằng Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã đường ai nấy đi vì có khoảng thời gian dài không xuất hiện cùng nhau. Tin đồn càng lan rộng sau khi tài tử sinh năm 1995 vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của bà Kris Jenner - mẹ Kylie Jenner. Song sau đó, Kylie đã khéo léo dập tắt lời đồn bằng cách thả like một video trên Instagram của Timothée Chalamet. Ảnh: New York Post.

Timothee Chalamet anh 5

Một nguồn tin thân cận cho hay nam diễn viên Call Me By Your Name đón lễ Tạ ơn cùng gia đình Kylie ở Los Angeles. Bất chấp công việc quay phim với lịch trình bận rộn, cả hai vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên nhau, duy trì mối quan hệ lãng mạn. Kylie thi thoảng cũng đã bay qua nơi bạn trai quay phim. Ảnh: Vanity Fair.
Timothee Chalamet anh 6

Tin đồn Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò dấy lên từ khoảng đầu năm 2023. Tới tháng 9 năm đó, họ mới công khai tình cảm tại buổi hòa nhạc Renaissance World Tour của Beyoncé. Mối quan hệ của cặp đôi được nhiều người hâm mộ ủng hộ. Timothée từng được tạp chí TC Candler bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, lại là một trong số tài tử trẻ tuổi sáng giá nhất Hollywood hiện nay. Trong khi Kylie cũng là mỹ nhân nổi tiếng, điều hành chuỗi thương hiệu mỹ phẩm đình đám. Ảnh: New York Post.
Timothee Chalamet anh 7

Kể từ khi công khai, hai ngôi sao thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công cộng. Hai người không ngại ngần thể hiện những cử chỉ tình tứ, thân mật. Ảnh: Mega.

