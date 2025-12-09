Con gái The Rock công khai yêu nữ đô vật

Simone Johnson công khai yêu nữ đô vật Tatyanna Dumas. Cặp đôi lập một tài khoản mạng xã hội chung, đăng tải nhiều clip về cuộc sống bên nhau.

Theo tờ Complex, Simone Johnson, còn được biết đến với nghệ danh Ava Raine, gây chú ý khi xác nhận mối quan hệ tình cảm với nữ đô vật Tatyanna Dumas. Cặp đôi đăng tải một video trên Instagram vào cuối tuần qua, có nhiều hành động thể hiện tình cảm dành cho nửa kia, thậm chí còn trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Simone Johnson (phải) và bạn gái Tatyanna Dumas.

“Từ những ngày đầu tiên.. đến mọi thứ mà thời gian không thể xóa nhòa”, bài đăng chú thích. Một số nguồn tin cho rằng cả hai bắt đầu hẹn hò vào khoảng tháng 9, khi cùng nhau tham dự buổi ra mắt bộ phim mới của The Rock là The Smashing Machine tại Anh. The Rock cũng không ngần ngại thể hiện thái độ ủng hộ mối quan hệ của con gái.

Simone Johnson ký hợp đồng với WWE dưới nghệ danh Ava Raine, hiện giữ vai trò Tổng Quản lý của thương hiệu NXT thuộc WWE. Trong khi, Dumas cũng có màn ra mắt trên sóng truyền hình trong chương trình WWE LFG.

Vào tháng 10, The Rock tiết lộ rằng con gái chưa bao giờ nhờ cậy ông giúp đỡ để gia nhập giới đấu vật giải trí. "Chưa bao giờ tôi nhận được cuộc gọi kiểu như ‘Bố ơi, con muốn được như bố. Bố có thể gọi cho WWE không? Bố có thể gọi cho Vince McMahon không? Bố có thể gọi cho ai đó không?'".

Ông chia sẻ thêm: “Chưa một lần nào con bé hỏi tôi 'Bố có thể gọi giúp con không?’. Con bé chỉ nói: 'Con muốn làm như bố. Con muốn tự mở lối đi cho riêng mình'".

Cũng tại một podcast gần đây, ngôi sao Fast & Furious chia sẻ từng rơi vào trầm cảm sau ly hôn. Anh mất một thời gian dài để vượt qua biến cố hôn nhân. Ở giai đoạn này, nam diễn viên cũng nhận những phim dự án phim gia đình nhẹ nhàng, với kết thúc có hậu. Anh nói điều đó khiến bản thân cảm thấy chữa lành và thoải mái.