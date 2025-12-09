Thái Trinh sinh con

Thái Trinh tiết lộ sinh con đầu lòng vào cuối tháng 11. Nhóc tì có biệt danh Cheri.

Tối 9/12, Thái Trinh có bài đăng dài trên trang cá nhân, chia sẻ đã sinh con đầu lòng. Cô cho biết nhóc tì có biệt danh Cheri, chào đời ngày 22/11. Nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh trong ngày lâm bồn, có chồng ở bên chăm sóc.

"Cảm ơn con vì đã đến bên bố mẹ. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của con, được ôm con vào lòng, mọi sợ hãi, mệt mỏi của mẹ, mọi căng thẳng và lo lắng của bố đều tan biến hết. Bố mẹ biết cuộc đời mình đã sang chương mới, nhưng mà vẫn chưa hoàn hồn. Giờ mẹ vẫn còn lơ ngơ không hiểu sao mình sinh ra được một cục kẹo đáng yêu thế này", ca sĩ viết.

Cô gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã quan tâm, động viên cô những ngày qua. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp chúc mừng nữ ca sĩ.

Thái Trinh và chồng doanh nhân đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Thái Trinh sinh năm 1993, từng là hiện tượng mạng nhờ bản cover ca khúc The Show sau đó phát triển sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên nhưng phải rời chương trình sau vòng công diễn 2.

Thái Trinh làm lễ ăn hỏi vào tháng 6/2024. Vài tháng sau đó, cô tổ chức lễ cưới. Chồng Thái Trinh là Nguyễn Thái Minh, kém cô 6 tuổi. Anh hoạt động trong ngành nhựa, quê Hưng Yên. Theo Thái Trinh, ông xã cô rất tâm lý, luôn ủng hộ vợ trong công việc.