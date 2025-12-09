Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoa hậu Hoàn vũ lại gây sốc

  • Thứ ba, 9/12/2025 20:02 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch tiếp tục vướng tranh cãi khi vì hành động bỏ ngang buổi phỏng vấn và hủy toàn bộ lịch trình đã sắp xếp.

Theo trang ABS-CBN, hôm 9/12, đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ Telemundo gây xôn xao khi công khai chỉ trích Fatima Bosch. Đương kim Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) được cho là đã nổi giận và bỏ về ngay giữa buổi phỏng vấn với đài Telemundo, khiến chương trình buộc phải cắt sóng đột ngột.

Theo nguồn tin, Bosch đã rời khỏi trường quay giữa chừng trong lúc ghi hình chương trình trò chuyện “Pica y se Extiende”. Lý do là cô cảm thấy không thoải mái với các câu hỏi của MC, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tình trạng hỗn loạn đang diễn ra trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Hiện tại, phía hoa hậu và tổ chức Miss Universe vẫn chưa đưa ra phản hồi nào trước bài tố của Telemundo.

Hoa hau anh 1

Fatima Bosch bị đài Telemundo công khai đăng bài chỉ trích. Ảnh: Telemundo.

Trước đó, chiến thắng của Fatima Bosch tại Miss Universe 2025 gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Một cựu giám khảo của cuộc thi cáo buộc rằng người đẹp Mexico giành ngôi hoa hậu là nhờ mối quan hệ của cha cô với chủ tịch Miss Universe - Raul Rocha.

Sau đêm chung kết, fanpage chính thức của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công. Các bài đăng trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu.

Người đẹp Mexico sau đó phủ nhận những lời tố về gian lận kết quả. Cô khẳng định mình đang bị công kích, bạo lực mạng, tổn hại tinh thần. Cô khẳng định sẽ tiếp tục lên tiếng, bảo vệ phụ nữ.

Hồi đầu tháng này, fanpage chính thức của Miss Universe Thailand còn đăng thông báo ông Nawat cùng Công ty Miss Grand International Public Company Limited, đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Fatima Bosch - Miss Universe 2025, về hành vi làm tổn hại danh dự.

Nguồn tin cho hay tân hoa hậu đã "đưa ra cáo buộc sai sự thật", thậm chí trả lời phỏng vấn với nội dung sai lệch về vụ lùm xùm trong khuôn khổ cuộc thi, nhiều lần bôi nhọ ông Nawat trên các kênh truyền thông.

Hoàng Nhi

