Kỷ nguyên của 'Pharaoh nước Mỹ'

Hành trình của ông Trump cho thấy sự nhất quán trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới về quyền lực và ảnh hưởng trong chính trị hiện đại.

Trong đời sống chính trị Mỹ hiện đại, hiếm có nhân vật nào tạo ra dấu ấn cá nhân mạnh mẽ như Tổng thống Donald Trump. Từ trước khi bước vào Nhà Trắng cho đến khi trở lại chính trường, ông luôn theo đuổi một cách tiếp cận nhất quán: đưa tên tuổi của mình trở thành một biểu tượng dễ nhận diện, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong đời sống công cộng và chính trị.

Và theo như cây viết Edward Luce bình luận trên Financial Times, sẽ là điều khó hiểu nếu việc kế thừa mang tính “triều đại” không nằm trong toan tính của ông Trump.

Dấu ấn Trump

Khi được hỏi về đối tượng mà khải hoàn môn cao 250 feet dự kiến dựng tại Washington nhằm tôn vinh, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Tôi”. Câu trả lời ấy gần như khép lại mọi suy đoán về “chiến công” mà công trình này hướng tới.

Tuy nhiên, câu nói ấy cũng phản ánh rõ phong cách quen thuộc của ông là đặt trọng tâm vào cá nhân như một thương hiệu, tương tự cách ông đã làm trong lĩnh vực bất động sản suốt nhiều thập kỷ.

Cùng với đó là kế hoạch xây dựng một đại sảnh quy mô lớn tại khu vực Nhà Trắng. Những ý tưởng này không chỉ mang tính kiến trúc hay biểu tượng, mà còn cho thấy cách ông Trump hình dung về vai trò của một nhà lãnh đạo: không chỉ điều hành mà còn để lại dấu ấn lâu dài trong không gian và ký ức công chúng.

Dự án về một khải hoàn môn cao 250 feet tại Washington của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, đây không phải là điều mới mẻ. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, ông Trump đã nổi tiếng với việc gắn tên mình lên các dự án, từ khách sạn, sân golf cho đến các tòa nhà cao tầng. Trong thế giới kinh doanh, đây là một chiến lược thương hiệu rõ ràng nhằm tạo ra sự nhận diện mạnh mẽ và gắn liền giá trị sản phẩm với cá nhân người sáng lập.

Khi bước sang chính trị, tư duy đó dường như vẫn được duy trì. Việc xây dựng hình ảnh cá nhân không chỉ giúp ông kết nối với cử tri mà còn tạo ra một phong cách lãnh đạo rất riêng - dễ nhận biết, dễ gây chú ý và có sức lan tỏa lớn.

Nỗi ám ảnh mang tên Pharaoh

Dẫu vậy, có cơ sở để cho rằng ông đang nghĩ đến điều lớn hơn sự tôn vinh cá nhân. Cách bền vững nhất để duy trì tên tuổi là sắp xếp một người kế nhiệm mang cùng họ. Trong số các con của ông Trump, Barron (20 tuổi) và Tiffany (32 tuổi) còn quá trẻ, khiến lựa chọn thu hẹp lại ở Ivanka, Eric và Donald Jr.

Trong đó, Ivanka đã giữ khoảng cách rõ rệt với cha kể từ năm 2021. Điều này khiến Eric và Donald Jr nổi lên như những ứng viên tiềm năng. Cả hai đều không thiếu tham vọng và đang gia tăng tài sản với tốc độ chóng mặt.

Theo ước tính của Forbes, tài sản ròng của Eric đã tăng gấp 10 lần lên khoảng 400 triệu USD kể từ tháng 11/2024, trong khi Donald Jr tăng gấp sáu lần, đạt khoảng 300 triệu USD .

Giữa hai người, Donald Jr được cho là khao khát làm hài lòng cha nhất. Nền tảng dự đoán Polymarket hiện đặt khả năng ông giành đề cử của đảng Cộng hòa năm 2028 ở mức 4%, thấp hơn nhiều so với Ngoại trưởng Marco Rubio (21%) và Phó Tổng thống JD Vance (39%).

Nhà bình luận Tucker Carlson đứng thứ ba với 6%, trong khi Ivanka và Eric mỗi người chỉ 1%. Tuy nhiên, có lý do để tin rằng Donald Jr đang bị đánh giá thấp.

Yếu tố then chốt là người con trai cả của ông Trump có thể “kiểm soát được”. Dù Vance hay Rubio đều có năng lực vượt trội, không ai đảm bảo họ sẽ duy trì lòng trung thành sau khi tiếp quản quyền lực.

Tổng thống Donald Trump cùng con trai cả Donald Jr. Theo dự báo từ Polymarket, tỷ lệ đặt cược cho khả năng Don Jr. giành được đề cử của đảng Cộng hòa năm 2028 hiện ở mức 4%. Ảnh: Bloomberg.

Việc phớt lờ Tu chính án 22 - quy định tổng thống không được phục vụ quá hai nhiệm kỳ - điều mà ngay cả Tòa án Tối cao Mỹ hiện nay cũng khó chấp thuận. Còn phương án “lách luật” bằng cách làm liên danh phó tổng thống cũng không khả thi, do Hiến pháp Mỹ đã chặn đứng khả năng này.

Vì vậy, lựa chọn còn lại dường như chỉ là một trong các con trai.

Giấc mộng vương triều

Làn sóng “đặt tên theo mình” gần đây của ông Trump có vẻ vượt xa mục tiêu xây dựng di sản đơn thuần. Nhiều dự án mang tính biểu tượng của ông cần nhiều năm mới hoàn thành.

Chẳng hạn, khải hoàn môn dự kiến hoàn tất vào năm 2028, còn đại sảnh Nhà Trắng cũng mất ít nhất một đến hai năm. Vừa rồi. ông Trump thậm chí đã buộc Bộ trưởng Hải quân John Phelan rời vị trí, một phần vì tiến độ chậm trễ trong dự án đóng “thiết giáp hạm vàng lớp Trump”.

Tháng 2 vừa qua, ông Trump từng đề xuất “giải ngân” cho hai dự án hạ tầng tại New York nếu đảng Dân chủ đồng ý đổi tên sân bay Dulles ở Washington và ga Penn ở New York theo tên ông - nhưng đề xuất này đã bị từ chối.

Một số “chiến dịch đặt tên” khác lại diễn ra nhanh chóng, như việc đổi tên Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy thành “Donald J. Trump và John F. Kennedy”, hay Viện Hòa bình Mỹ (nay mang tên Trump).

Tên của ông Trump xuất hiện rộng khắp nước Mỹ. Ảnh: Reuters, CNN.

Tương tự là chương trình “thẻ vàng Trump” trị giá 1 triệu USD cho thị thực dài hạn, chữ ký của ông trên tiền USD, hay việc treo chân dung tại các tòa nhà liên bang, bao gồm Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, những dấu ấn này cũng có thể bị gỡ bỏ nhanh chóng như khi được thiết lập.

Người ta thường nói ông Trump yêu thích sự phô trương của chế độ quân chủ và khao khát quyền lực của một nhà lãnh đạo chuyên quyền. Nhưng điều ít được chú ý hơn là sự ngưỡng mộ của ông đối với mô hình kế vị hoàng gia.

Với những tham vọng mang tính “đài tưởng niệm” như hiện nay, sẽ là điều khó hiểu nếu ý tưởng về một “triều đại Trump” không nằm trong suy tính của ông.