Ông Trump tiết lộ chỉ tập thể dục tối đa 1 phút mỗi ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi hài hước tiết lộ chỉ tập thể dục khoảng 1 phút mỗi ngày, trong lễ ký sắc lệnh khôi phục giải thưởng rèn luyện thể chất cho học sinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 gây chú ý khi tiết lộ thói quen tập thể dục của ông mỗi ngày kéo dài tối đa 1 phút. Chia sẻ được đưa ra ngay trước lễ ký sắc lệnh khôi phục giải thưởng rèn luyện thể chất dành cho học sinh.

Ở tuổi 79 và chuẩn bị bước sang tuổi 80 vào tháng tới, ông Trump hiện là vị tổng thống cao tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức trong lịch sử Mỹ.

Tại Phòng Bầu dục, ông hài hước nói: “Tôi tập rất nhiều… kiểu như mỗi ngày khoảng 1 phút, tối đa thôi, nếu may mắn!”, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với vận động viên golf chuyên nghiệp Bryson DeChambeau, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ Scott Turner và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, phát biểu trong một sự kiện ký kết bản ghi nhớ tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ, ngày 5/5. Ảnh: Reuters.

Không khí sự kiện thêm phần sôi động khi ông Trump pha trò về việc ít tập luyện cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. Đáp lại, ông Kennedy Jr. nhắc lại câu chuyện cha mình - Robert F. Kennedy - từng hoàn thành chuyến đi bộ đường dài 80km.

Ông cho rằng với một người mê golf như ông Trump, thử thách này “không quá khó”, bởi mỗi cuối tuần ông có thể đi bộ tới 14km trên sân golf. Tổng thống Mỹ lập tức chen vào: “Đó là khi tôi không dùng xe trên sân golf”.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của hai huyền thoại golf Gary Player và Bryson DeChambeau, cùng nhiều học sinh, những người sẽ trực tiếp hưởng lợi từ việc khôi phục chương trình “Kiểm tra Thể lực Tổng thống” trong các trường học.

Một số học sinh cũng đứng cạnh ông Trump. Tổng thống Mỹ vỗ nhẹ vào tay một học sinh, hỏi cậu có “khỏe mạnh” không. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông đùa: “Cậu nghĩ có thể đấu với tôi không? Tôi nghĩ là cậu làm được đấy”.

Ông Trump vung gậy golf bên cạnh cựu vận động viên golf chuyên nghiệp Gary Player và các bạn trẻ trong một sự kiện được tổ chức nhân Tháng Thể thao và Thể dục Thanh niên Quốc gia, trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ngày 5/5. Ảnh: Reuters.

Thời gian qua, ông Trump nhiều lần so sánh thể lực của mình với người tiền nhiệm Joe Biden, người đã rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 do những lo ngại liên quan đến tuổi tác. Dù vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc, sức khỏe của ông Trump vẫn là chủ đề được quan tâm, với một số dấu hiệu như vết bầm trên tay, chân bị sưng hay những khoảnh khắc dường như ngủ gật nơi công cộng.

Nhà Trắng sau đó cho biết tình trạng sưng chân của ông xuất phát từ vấn đề tĩnh mạch, trong khi các vết bầm là hệ quả của việc sử dụng aspirin thường xuyên.