Vì sao ông Trump bất ngờ dừng hỗ trợ tàu qua eo biển Hormuz?

Giới quan sát cho rằng quyết định tạm dừng Dự án Tự do cho thấy Mỹ đang mở “khoảng lặng chiến thuật” để thúc đẩy đàm phán với Iran, trong khi vẫn giữ áp lực quân sự tại eo Hormuz.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas (Iran) ngày 4/5. Ảnh: Reuters.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng Dự án Tự do (Project Freedom) - chiến dịch hải quân nhằm hộ tống tàu thương mại qua Eo biển Hormuz - chỉ sau chưa đầy 48 giờ triển khai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế.

Giới chuyên gia nhận định, đằng sau động thái tưởng như mang tính kỹ thuật này là một tính toán chiến lược phức tạp, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa sức ép quân sự, lợi ích địa chính trị và cơ hội ngoại giao mong manh với Iran.

Mở đường cho ngoại giao?

Trong tuyên bố ngày 5/5 trên Truth Social, ông Trump cho biết quyết định tạm dừng được đưa ra sau khi Mỹ đạt “tiến triển đáng kể” trong đàm phán với Iran, hướng tới một thỏa thuận “toàn diện và cuối cùng”. Theo ông, đề nghị từ Pakistan và một số quốc gia trung gian cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bước đi này.

Việc tạm ngưng chiến dịch, trong khi vẫn duy trì phong tỏa, cho thấy Washington đang thử nghiệm một “khoảng lặng chiến thuật” đủ để các bên tiếp tục thương lượng mà không đánh mất đòn bẩy quân sự, theo Al Jazeera. Nói cách khác, đây là cách Mỹ vừa giữ áp lực, vừa tránh làm đổ vỡ cơ hội đạt được thỏa thuận.

Chính quyền Mỹ nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Cơn Thịnh nộ dữ dội” đã hoàn tất mục tiêu. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố các hành động thù địch đã chấm dứt, qua đó củng cố lập luận rằng Washington đang ở “thế thắng” và có thể chủ động điều chỉnh chiến lược.

Trước đó, vị Ngoại trưởng Mỹ cho biết nước này hiện tập trung vào chiến dịch mới này, coi đây là “bước đầu tiên” để mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược, Reuters cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc họp báo tại Phòng họp báo James S. Brady ở Nhà Trắng, Washington, DC (Mỹ) ngày 5/5. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh rằng chiến dịch này mang tính chất “phòng thủ, giới hạn về phạm vi và tạm thời”, với mục tiêu duy nhất là bảo vệ các tàu thương mại vô tội trước các hành động gây hấn từ Iran.

Trong logic quân sự - chính trị, việc tạm dừng sau khi đạt mục tiêu giúp Mỹ tránh sa lầy vào xung đột kéo dài, đồng thời tạo dư địa cho giải pháp ngoại giao. Đây cũng là cách Nhà Trắng phát tín hiệu rằng họ không tìm kiếm leo thang, mà ưu tiên ổn định.

Thực tế trên thực địa cho thấy rủi ro xung đột vẫn hiện hữu. Chỉ một ngày sau khi chiến dịch bắt đầu vào 4/5, lực lượng Mỹ và Iran đã nổ súng và cáo buộc lẫn nhau. Tuy nhiên, việc giao tranh không leo thang thành chiến tranh toàn diện cho thấy cả hai bên đều có xu hướng kiềm chế.

Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - là “điểm nghẽn chiến lược” mà bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây chấn động thị trường năng lượng. Do đó, việc tạm dừng chiến dịch hộ tống cũng là cách giảm nguy cơ tính toán sai lầm quân sự trong khu vực nhạy cảm này.

Tính toán trước chuyến công du Trung Quốc và "lối thoát thể diện"

Động thái của ông Trump cũng diễn ra ngay trước chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc - một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Mỹ và đồng thời là quốc gia có quan hệ gần gũi với Iran.

Trung Quốc phụ thuộc lớn vào nguồn dầu đi qua eo biển Hormuz, do đó bất ổn tại khu vực này tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước này. Việc hạ nhiệt căng thẳng trước chuyến đi không chỉ giúp Washington tránh làm phức tạp thêm quan hệ với Bắc Kinh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi cấp cao về thương mại và địa chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Nói cách khác, theo nhiều nhà phân tích, quyết định tạm dừng chiến dịch không chỉ hướng tới Iran, mà còn là thông điệp gửi tới các cường quốc khác rằng Mỹ sẵn sàng kiểm soát khủng hoảng.

Ngoài ra, một yếu tố đáng chú ý trong quyết định lần này là vai trò của bên trung gian, đặc biệt là Pakistan. Theo ông Trump, đề nghị từ Islamabad và một số quốc gia khác đã góp phần thúc đẩy việc tạm dừng chiến dịch.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài nhiều năm, sự xuất hiện của các kênh trung gian là điều không mới, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng khi cả hai bên đều cần một “lối thoát giữ thể diện”. Việc tạm dừng Dự án Tự do vì thế có thể được xem như tín hiệu thiện chí ban đầu, tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo.

Tín hiệu tích cực, nhưng chưa chắc chắn

Dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra thận trọng. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần đưa ra các tuyên bố lạc quan về việc sắp chấm dứt xung đột hoặc đạt “chiến thắng áp đảo”, nhưng thực tế không diễn ra như kỳ vọng.

Điều này khiến thông báo mới nhất, dù mang tín hiệu tích cực, vẫn bị đặt dấu hỏi về độ tin cậy. Liệu đây là bước đi chiến lược có tính toán, hay chỉ là điều chỉnh ngắn hạn mang tính phản ứng.

Ở thời điểm hiện tại, động thái của Mỹ có thể được hiểu như một bước “thử phản ứng” - vừa kiểm tra thiện chí của Iran, vừa giữ thế chủ động. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc liệu hai bên có sẵn sàng nhượng bộ để tránh một cuộc đối đầu kéo dài hay không.

Ở chiều ngược lại, Iran hiện vẫn kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz và chưa công khai dấu hiệu nhượng bộ trong các vấn đề cốt lõi, đặc biệt là chương trình hạt nhân. Việc tiếp tục đóng cửa eo biển cho thấy Tehran vẫn đang sử dụng “lá bài kinh tế” để gây sức ép.

Trong bối cảnh đó, việc Mỹ tạm dừng chiến dịch có thể được Iran nhìn nhận như dấu hiệu cho thấy Washington cũng chịu áp lực, từ đó củng cố niềm tin rằng họ đang nắm lợi thế.

Trong một khu vực chỉ một tính toán sai cũng có thể kéo theo hệ lụy toàn cầu, quyết định tạm dừng chiến dịch của ông Trump cho thấy cán cân giữa sức mạnh quân sự và giải pháp ngoại giao vẫn đang được Washington điều chỉnh một cách thận trọng.