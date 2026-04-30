Tên ông Trump được đặt cho những gì?

Theo CNN, tại Mỹ , các hình thức vinh danh Tổng thống thường chỉ được tiến hành dành cho người đã qua đời. Việc đưa hình ảnh của một Tổng thống đương nhiệm lên các công trình và không gian công cộng vẫn là điều xa lạ với người dân Mỹ. Đảng Dân chủ đã đề xuất dự luật nhằm cấm đưa tên ông Trump lên các tòa nhà liên bang hoặc tiền tệ, song khả năng cao dự luật này sẽ nhanh chóng thất bại khi được đưa ra Quốc hội. Dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ là yếu tố thúc đẩy nhiều sáng kiến gắn với tên ông Trump. Dưới đây là một số kế hoạch tiêu biểu.

Hộ chiếu: Các mẫu hộ chiếu được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ sẽ có hình ông Trump in trên nền bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, hình còn lại khắc họa những nhân vật khai quốc của nước này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây có thể trở thành mẫu hộ chiếu “mặc định” sau khi được phát hành.

Tiền giấy: Chữ ký của ông Trump sẽ xuất hiện trên tiền giấy Mỹ. Điều này chưa từng xảy ra với một Tổng thống đương nhiệm nào. Thông thường, tiền giấy của Mỹ chỉ in chữ ký Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Đồng xu vàng kỷ niệm: Ủy ban Mỹ thuật do ông Trump bổ nhiệm đề xuất phát hành đồng xu vàng mang hình ông nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Mặt trước là chân dung ông tại bàn làm việc của Tổng thống, mặt sau là hình đại bàng đầu trắng biểu tượng của nước Mỹ. Đồng xu dự kiến có đường kính lớn, từ 5 cm trở lên. Ngoài ra, một số nghị sĩ Cộng hòa còn đề xuất đưa hình ông Trump lên tờ 100 USD hoặc phát hành tờ 250 USD , song vướng quy định cấm in hình người còn sống lên tiền giấy.

Đồng xu 1 USD : Bộ Tài chính Mỹ cũng tìm cách đưa hình ông Trump lên đồng xu 1 USD đặc biệt, dù luật hiện hành quy định phải chờ 2 năm sau khi Tổng thống qua đời mới được in hình lên tiền xu.

Visa “thẻ vàng”: Được ông Trump mô tả là “thẻ xanh nâng cấp”, chương trình visa “thẻ vàng” do Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng bán quyền cư trú nhanh tại Mỹ với giá 1 triệu USD /người. Mục tiêu là thu hút 200.000 người, song theo CNN, đến tháng 4, mới chỉ có một trường hợp đủ điều kiện.

Máy bay chiến đấu: Một dòng tiêm kích thế hệ 6 do Boeing phát triển theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc đưa ra trong năm 2025 được thống nhất đặt tên là F-47. Con số 47 này được cho là liên hệ với việc ông Trump là tổng thống thứ 47 của Mỹ trong nhiệm kỳ hai.

Tàu chiến: Tháng 12/2025, ông Trump công bố kế hoạch phát triển đội thiết giáp hạm “lớp Trump”. Tuy nhiên, chưa rõ liệu các tàu cụ thể trong đội tàu chiến có mang tên ông hay không, khi dự án còn nhiều năm nữa mới hoàn thiện. Theo New York Times, ông Trump thất vọng vì thời gian hiện thực hóa kế hoạch đóng lớp tàu chiến này nên đã sa thải Bộ trưởng Hải quân Mỹ trong tháng 4 này.

Trang web dược phẩm: Chính phủ Mỹ đã xây dựng một trang web kết nối bệnh nhân với hãng dược nhằm hỗ trợ giảm giá thuốc cho người bệnh, trang web mang tên TrumpRx.

Tài khoản đầu tư cho trẻ em: Theo luật chi tiêu thuế năm 2025, chính phủ sẽ cấp 1.000 USD vào mỗi tài khoản đầu tư cho trẻ sơ sinh với mục tiêu để phụ huynh có ý thức tạo tài khoản tiết kiệm và đầu tư cho tương lai của con từ sớm. Các “tài khoản Trump” này được quy định trong luật liên bang.

Vé công viên quốc gia: Thẻ vào cửa công viên quốc gia bán trọn gói theo năm có thể được thiết kế lại nhân dịp này, thay hình ảnh một số công viên bằng hình ông Trump. Ý tưởng này từng gây phản ứng, một nhóm bảo vệ môi trường đã đệ đơn kiện để chặn kế hoạch này.

Trung tâm Kennedy: Theo luật pháp tại Mỹ, tên ông Trump vẫn chưa được đưa vào tên gọi chính thức của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy. Dù vậy, chính quyền ông Trump đã gắn thêm tên ông trước tên cố tổng thống John F. Kennedy tại công trình.

Viện Hòa bình Mỹ: Chính quyền ông Trump cũng thay đổi tên Viện Hòa bình Mỹ tại Washington DC thành Viện Hòa bình Donald J. Trump, dù chưa có đạo luật chính thức thông qua việc đổi tên công trình.

Tượng vàng tại sân golf: Bên cạnh những công trình công cộng và dự án cộng đồng, những người ủng hộ Trump cũng đóng góp tài chính để vinh danh ông trong không gian tư nhân. Một bức tượng vàng khắc họa chân dung ông Trump đã được dựng lên tại khu nghỉ dưỡng sân golf resort của gia đình nhà Trump ở Doral, bang Florida.

