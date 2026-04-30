Phía sau động cơ của nghi phạm ám sát ông Trump

Bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của nghi phạm cho thấy sự chuyển dịch từ các đăng tải vô hại xoay quanh trò chơi điện tử sang những bài đăng thể hiện sự bất mãn chính trị.

Cole Tomas Allen là nghi phạm trong vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng diễn ra ở khách sạn Washington Hilton tối 25/4.

Đối tượng hiện bị cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump. Dấu vết từ các tài khoản mạng xã hội cho thấy quá trình cực đoan hóa của Allen trong những năm gần đây, bắt đầu từ nội dung về trò chơi điện tử và dần chuyển sang những thông điệp chính trị mang tính thù địch.

Dấu vết cực đoan hóa trên mạng xã hội

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp xác nhận với CNN rằng Allen sử dụng tài khoản X với tên “CForce3000”. CNN đã phân tích dữ liệu từ hơn 4.000 bài đăng của tài khoản này, cùng hơn 700 bài đăng khác từ tài khoản @coldforce.bsky.social trên nền tảng Bluesky. Cả hai tài khoản này hiện đều đã bị gỡ.

Trên nền tảng X, từ năm 2022, Allen chủ yếu viết về trò chơi điện tử, kêu gọi người dùng theo dõi kênh YouTube của anh ta.

Những vũ khí Allen mang theo khi thực hiện vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Đến năm 2024, các bài đăng của Allen bắt đầu chia sẻ nội dung chính trị. Người này nhiều lần chia sẻ lại những bài viết so sánh ông Trump với Hitler, cũng như nội dung kêu gọi vô hiệu hóa kết quả bầu cử năm 2024.

Sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump tại cuộc vận động cử tri ở Butler, bang Pennsylvania, hồi năm 2024, Allen chia sẻ lại các bài viết cho rằng vụ ám sát này là dàn dựng.

Đối tượng bắt đầu hoạt động trên nền tảng Bluesky từ tháng 2/2025. Bài đăng của Allen trên nền tảng này thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích chính sách của chính quyền ông Trump.

Allen thậm chí bày tỏ sự thất vọng khi các nhân vật có tầm ảnh hưởng không có hành động chống lại Tổng thống. Gần đây, tài khoản của Allen cũng đề cập đến cuộc chiến với Iran, anh ta gọi đây là cuộc chiến “ngu ngốc”, đồng thời chỉ trích chính sách kiểm soát nhập cư cứng rắn của chính quyền. Tài khoản này còn cáo buộc ông Trump là “kẻ phản bội” nước Mỹ.

Một số nội dung trên tài khoản thể hiện quan điểm ủng hộ việc sở hữu và mua vũ khí. Tháng 5/2025, tài khoản này cáo buộc chính quyền ông Trump “phản quốc”, cho rằng đây là “vấn đề đạo đức công dân” và “không thể giải quyết bằng luật pháp”.

Một bài đăng trong tháng trước cho thấy mức độ thất vọng gia tăng mạnh: “Câu hỏi quan trọng là khi nào những người trưởng thành ở Mỹ nhận ra rằng tình trạng này không thể kéo dài nữa, việc chờ đợi người khác giải quyết vấn đề là không hiệu quả. Tôi không nhớ lần gần nhất thấy ai đó thực sự chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề là bao giờ”.

Hiện giới chức Mỹ vẫn tiếp tục điều tra để xác định rõ động cơ và các yếu tố liên quan đến kế hoạch ám sát của Allen.

Hình ảnh ngoài đời trái ngược

Allen là con cả trong gia đình có 4 anh chị em, sống ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Cha của Allen là lãnh đạo trong một nhà thờ Tin Lành. Năm 2013, Allen nhập học tại Viện Công nghệ California (Caltech), một trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ. Anh ta theo học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.

Sau khi tốt nghiệp, Allen làm kỹ sư cơ khí, phát triển trò chơi điện tử tự do và làm gia sư luyện thi đại học. Năm 2022, Allen theo học thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Bang California, Dominguez Hills và đã tốt nghiệp năm 2025.

Một giảng viên tại trường nhận xét Allen là sinh viên chăm chỉ, thường ngồi hàng đầu trong lớp và tích cực trao đổi học thuật.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của nghi phạm Cole Tomas Allen. Ảnh: Reuters.

Trước khi lên đường tới Washington để thực hiện kế hoạch gây chấn động, Allen đã đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích sự vắng mặt của mình. Anh ta nói với đồng nghiệp và học sinh rằng có việc cá nhân khẩn cấp, còn với cha mẹ, anh ta nói rằng cần đi phỏng vấn xin việc.

Theo hai quan chức thực thi pháp luật cấp cao, Allen mang theo súng shotgun, súng ngắn và 3 con dao tới Washington. Anh ta lên kế hoạch tấn công vào sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, tiêu diệt các quan chức trong chính quyền ông Trump có mặt tại sự kiện này.

Allen đi tàu từ California đến Washington, lựa chọn này giúp anh ta tránh được quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại sân bay. Sau đó, anh ta tiếp tục né được bước kiểm tra cơ bản ngoài cửa khách sạn bằng cách nhận phòng tại khách sạn từ vài ngày trước sự kiện.

Trong một số sự kiện có thiết lập an ninh cao, mật vụ sẽ kiểm tra cả khách đặt phòng và hành lý của khách trước khi vào khách sạn, nhưng điều này thường không áp dụng với sự kiện tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Trước khi sự kiện diễn ra, mật vụ đã rà soát danh sách khách lưu trú và đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm, song Allen không có tiền án và không nằm trong danh sách theo dõi. Các khẩu súng do đối tượng mua vào năm 2023 và 2025 đều được xác nhận là sở hữu hợp pháp.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết hiện chưa rõ Allen đã bắn bao nhiêu phát đạn, cũng như việc liệu có viên đạn nào trúng vào áo chống đạn của nhân viên mật vụ hay không. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định chính thức.

Allen dự kiến sẽ ra tòa lần hai trong ngày 30/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, để điều trần về việc tạm giam.

Nhìn chung, những đăng tải của Allen trên mạng xã hội tương phản mạnh với hình ảnh ngoài đời của anh ta - một gia sư toán sống tại Torrance, ngoại ô Los Angeles, bang California.

Dylan Wakayama, người sáng lập tổ chức tình nguyện Asian American Civic Trust, cho biết Allen từng dạy kèm một số học sinh là thành viên của tổ chức này. Các học sinh đều bất ngờ về vụ việc. “Mọi người dân ở Torrance cũng đều bị sốc trước sự việc này”, ông Wakayama cho hay.

“Thường ngày, anh ấy hành xử hoàn toàn bình thường. Cháu không bao giờ nghĩ anh ấy có thể làm điều này”, Max Harris, một học sinh trung học từng được Allen dạy kèm, cho hay.

Allen tại thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế sau khi lao qua hàng rào an ninh ở vòng ngoài. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ truy tố, Allen đã viện dẫn quyền im lặng sau khi bị bắt. Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra ở Washington ngày 28/4, Allen đã bị truy tố với cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Trump. Tại tòa, Allen không biểu lộ cảm xúc và trả lời rõ từng câu hỏi của thẩm phán.

Các nhà điều tra vẫn đang làm rõ động cơ của anh ta. Bạn bè và người quen của Allen cho biết họ đều thấy khó lý giải động cơ của Allen. Ngôn từ trong những bản viết tay của Allen về quá trình thực hiện cuộc tấn công cũng khiến những người thân quen với anh ta cảm thấy xa lạ.

Các tài liệu về Allen bao gồm cả những bản viết tay và tin nhắn gửi cho người thân trước khi tiến hành vụ tấn công đều cho thấy anh ta có sự giằng xé nội tâm. Allen cảm thấy tội lỗi vì lừa dối người thân, đồng thời thấy biết ơn vì những gì anh ta đã nhận được trong cuộc sống. Gia đình của Allen hiện từ chối bình luận hoặc không phản hồi yêu cầu phỏng vấn.

