Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hiện trường vụ nổ súng khiến ông Trump phải đi sơ tán khẩn cấp

  • Chủ nhật, 26/4/2026 10:53 (GMT+7)
Lần đầu tiên ông Trump đến dự buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, một vụ nổ súng rúng động xảy ra. Sự kiện trở nên hỗn loạn, buộc phải tạm hủy để tổ chức lại ở thời điểm khác.

Cảnh sát đứng gác tại khu vực bị phong tỏa trước lối vào buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Trước đó, một vụ nổ súng đã xảy ra tại sự kiện tổ chức ở khách sạn Washington Hilton, thủ đô Washington DC, Mỹ, tối 25/4 theo giờ địa phương.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump xuất hiện tại sự kiện trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Tổng thống Trump được hộ tống sơ tán khỏi sự kiện khi tiếng súng vang lên ở gần khu vực tổ chức sự kiện.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và vợ, bà Jennifer Rauchet, cũng có mặt tại sự kiện.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson được sơ tán khỏi sự kiện.
Các nhân viên an ninh sơ tán Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cùng vợ, bà Cheryl Hines, khỏi sự kiện.
Các mật vụ Mỹ cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ an ninh tại sự kiện.

Các vị khách được đưa đi sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên trong khán phòng nơi diễn ra sự kiện, các vị khách được yêu cầu nằm xuống thấp trong lúc lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi tình hình được ổn định lại, nhiều vị khách đã trao cho nhau những cái ôm trấn an.

Ngay sau khi an toàn rời khỏi sự kiện, Tổng thống Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng để cập nhật tình hình. Ông cho biết tay súng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng rào an ninh tại sự kiện. Dù ông Trump muốn sự kiện tiếp tục diễn ra, nhưng lực lượng an ninh đánh giá sự kiện nên được tổ chức lại ở thời điểm khác.

Nghi phạm vượt khu vực máy dò kim loại tại sự kiện có ông Trump Trên tài khoản Truth Social của ông Trump, ông vừa đăng tải đoạn video an ninh cho thấy một người đàn ông chạy xuyên qua khu vực máy dò kim loại của sự kiện tiệc tối của Hội Nhà báo Nhà Trắng tổ chức ở Washington DC. Các sĩ quan an ninh ngay lập tức giơ súng về phía người đàn ông. Hoạt động khống chế nghi phạm sau đó diễn ra bên ngoài khung hình.

An Hòa

Ảnh: Reuters

Trump Donald Trump Mỹ Washington Hilton tay súng súng tiệc tối phóng viên Nhà Trắng Tổng thống Mỹ

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý