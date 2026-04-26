Hiện trường vụ nổ súng khiến ông Trump phải đi sơ tán khẩn cấp

Cảnh sát đứng gác tại khu vực bị phong tỏa trước lối vào buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Trước đó, một vụ nổ súng đã xảy ra tại sự kiện tổ chức ở khách sạn Washington Hilton, thủ đô Washington DC, Mỹ, tối 25/4 theo giờ địa phương.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump xuất hiện tại sự kiện trước khi vụ nổ súng xảy ra.
Tổng thống Trump được hộ tống sơ tán khỏi sự kiện khi tiếng súng vang lên ở gần khu vực tổ chức sự kiện.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và vợ, bà Jennifer Rauchet, cũng có mặt tại sự kiện.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson được sơ tán khỏi sự kiện.
Các nhân viên an ninh sơ tán Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cùng vợ, bà Cheryl Hines, khỏi sự kiện.
Các mật vụ Mỹ cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ an ninh tại sự kiện.
Các vị khách được đưa đi sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Bên trong khán phòng nơi diễn ra sự kiện, các vị khách được yêu cầu nằm xuống thấp trong lúc lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ.
Sau khi tình hình được ổn định lại, nhiều vị khách đã trao cho nhau những cái ôm trấn an.
Ngay sau khi an toàn rời khỏi sự kiện, Tổng thống Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng để cập nhật tình hình. Ông cho biết tay súng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng rào an ninh tại sự kiện. Dù ông Trump muốn sự kiện tiếp tục diễn ra, nhưng lực lượng an ninh đánh giá sự kiện nên được tổ chức lại ở thời điểm khác.
