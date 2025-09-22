Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kỷ lục khó tin của Arteta, Guardiola 'dựng xe bus'

  • Thứ hai, 22/9/2025 06:12 (GMT+7)
  • 06:12 22/9/2025

Rạng sáng 22/9, Mikel Arteta tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước Pep Guardiola khi Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng 5 Premier League.

Guardiola 'dung xe bus' anh 1

Với kết quả này, Mikel Arteta chính thức trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bất bại 5 trận liên tiếpPremier League trước Pep Guardiola. Thành tích gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa - điều mà ngay cả Jurgen Klopp cũng chưa từng làm được.
Guardiola 'dung xe bus' anh 2

Trận đấu còn đánh dấu một kỷ lục khác khi Man City chỉ cầm bóng 32,8%. Đây là thời lượng giữ bóng thấp nhất trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola ở các giải VĐQG sau 601 trận đấu.
Guardiola 'dung xe bus' anh 3

Guardiola thừa nhận phải chịu đựng việc "dựng xe buýt". Thậm chí ông còn hài hước: "Tôi không thể sống ở đất nước này nếu cứ lập thêm kỷ lục. Nhưng thôi, một lần sau 10 năm cũng đâu có tệ. Phải khen ngợi Arsenal, họ khiến chúng tôi phải chơi theo cách khác".
Guardiola 'dung xe bus' anh 4

Arsenal hiện là đội có thành tích ghi bàn từ ghế dự bị tốt thứ 2 tại Premier League. Họ ghí tới 20 bàn từ đầu mùa trước đến nay nhờ các cầu thủ trên băng ghế dự bị, chỉ kém Brighton (24).
Guardiola 'dung xe bus' anh 5

Gabriel Martinelli tiếp tục là hung thần của Man City. Cầu thủ này ghi 2 bàn và có thêm 2 kiến tạo trong 5 lần đối đầu gần nhất với thầy trò HLV Guardiola ở Premier League.
Guardiola 'dung xe bus' anh 6

Man City chỉ giành được 7 điểm sau 5 vòng đầu tiên mùa này. Đây là thành tích tệ nhất của "The Citizens", kể từ mùa 2006/07 dưới thời Stuart Pearce.
Guardiola 'dung xe bus' anh 7

Erling Haaland đang đạt phong độ cao. 6 trận đấu với Man City mùa này, Haaland ghi được 7 bàn thắng. Tổng cộng, cựu tiền đạo Dortmund chạm mốc 13 bàn sau 8 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Pep cưỡng hôn trọng tài

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có hành động gây tranh cãi trong trận hòa 1-1 trước Arsenal vào rạng sáng 22/9.

44:2634 hôm qua

Man City rơi chiến thắng trước Arsenal ở phút 90+3

Đêm 21/9, Arsenal phải chờ đến phút bù giờ hiệp hai mới có trận hòa 1-1 trước Man City ở trận cầu tâm điểm vòng 5 giải Ngoại hạng Anh.

22:04 21/9/2025

Gyokeres đổ máu

Khuya 16/9, Viktor Gyokeres chảy máu vùng đầu sau cú va chạm mạnh với đồng đội Gabriel Magalhaes khi Arsenal đối đầu Athletic Bilbao ở trận mở màn Champions League 2025/26.

04:12 17/9/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

Cựu sao MU đối mặt án tù

4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

Minh Nghi

Guardiola 'dựng xe bus' Dortmund Guardiola Arteta Arsenal

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý