Kỷ lục khó tin của Arteta, Guardiola 'dựng xe bus'

Với kết quả này, Mikel Arteta chính thức trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bất bại 5 trận liên tiếp ở Premier League trước Pep Guardiola. Thành tích gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa - điều mà ngay cả Jurgen Klopp cũng chưa từng làm được.
Trận đấu còn đánh dấu một kỷ lục khác khi Man City chỉ cầm bóng 32,8%. Đây là thời lượng giữ bóng thấp nhất trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola ở các giải VĐQG sau 601 trận đấu.
Guardiola thừa nhận phải chịu đựng việc "dựng xe buýt". Thậm chí ông còn hài hước: "Tôi không thể sống ở đất nước này nếu cứ lập thêm kỷ lục. Nhưng thôi, một lần sau 10 năm cũng đâu có tệ. Phải khen ngợi Arsenal, họ khiến chúng tôi phải chơi theo cách khác".
Arsenal hiện là đội có thành tích ghi bàn từ ghế dự bị tốt thứ 2 tại Premier League. Họ ghí tới 20 bàn từ đầu mùa trước đến nay nhờ các cầu thủ trên băng ghế dự bị, chỉ kém Brighton (24).
Gabriel Martinelli tiếp tục là hung thần của Man City. Cầu thủ này ghi 2 bàn và có thêm 2 kiến tạo trong 5 lần đối đầu gần nhất với thầy trò HLV Guardiola ở Premier League.
Man City chỉ giành được 7 điểm sau 5 vòng đầu tiên mùa này. Đây là thành tích tệ nhất của "The Citizens", kể từ mùa 2006/07 dưới thời Stuart Pearce.
Erling Haaland đang đạt phong độ cao. 6 trận đấu với Man City mùa này, Haaland ghi được 7 bàn thắng. Tổng cộng, cựu tiền đạo Dortmund chạm mốc 13 bàn sau 8 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
