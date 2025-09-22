Pep cưỡng hôn trọng tài

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có hành động gây tranh cãi trong trận hòa 1-1 trước Arsenal vào rạng sáng 22/9.

Pep bất ngờ hôn ông Pawson.

Khoảnh khắc diễn ra ở phút 90, Pep Guardiola đang trao đổi với ông Craig Pawson thì bất ngờ túm cổ và cố hôn vào má vị trọng tài thứ 4. Ông Pawson thoáng bối rối rồi nhanh chóng trở về vị trí làm việc.

"Điều gì đang xảy ra vậy", một CĐV đặt câu hỏi. "Pep có phải nhận thẻ đỏ không vì cưỡng hôn trọng tài không", fan thứ 2 thắc mắc. "Tình huống đáng xem nhất trận đấu tại Emirates", một người hâm mộ khác cho biết.

Trở lại với diễn biến trên sân, Man City chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Arsenal và đã dẫn bàn đến phút 90+2. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Gabriel Martinelli đã giúp chủ nhà giành lại 1 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, Guardiola cho biết: "Kết quả này là công bằng. Arsenal có lẽ chơi tốt hơn nhưng Man City đã có sự cải thiện so với thất bại ở mùa trước. Chúng tôi chấp nhận điều này. Ngoài ra, Man City đã vô hiệu hóa những pha phạt góc của Arsenal. Nên nhớ, họ là bậc thầy ở những tình huống này".

Kết quả hòa 1-1 chỉ giúp Liverpool hưởng lợi. Lúc này, "Lữ đoàn đỏ" đã xây chắc ngôi đầu với 15 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Arsenal 5 điểm. Trong khi đó, Man City đứng thứ 9 với 7 điểm. Ở vòng tiếp theo, Man City sẽ gặp Burnley, trong khi Arsenal phải chạm trán Newcastle.