Man City rơi chiến thắng trước Arsenal ở phút 90+3

Đêm 21/9, Arsenal phải chờ đến phút bù giờ hiệp hai mới có trận hòa 1-1 trước Man City ở trận cầu tâm điểm vòng 5 giải Ngoại hạng Anh.

Tiếp nối sự tự tin sau chiến thắng 5-1 trên sân nhà trước Man City ở mùa trước, Arsenal đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và sở hữu tỷ lệ cầm bóng đến 77%.

Trong khi còn đang loay hoay tìm phương án tiếp cận khung thành của Gianluigi Donnarumma, chủ nhà bị dội gáo nước lạnh là bàn thua ở phút thứ 9. Erling Haaland châm ngòi cho một đợt phản công của Man City. Cũng chính anh băng lên, đón đường chuyền của Tijjani Reijnders rồi dứt điểm chéo góc, hạ David Raya trong pha đối mặt. Gabriel đã lao lên quá cao, để lộ khoảng trống thênh thang cho một trong những trung phong hay nhất thế giới hiện tại.

Haaland ghi bàn thứ 6 tại Premier League mùa này. Đây cũng là pha lập công thứ 21 của anh chỉ sao 20 trận derby London. Arsenal, Chelsea, Tottenham và Crystal Palace đều đã bị chân sút sinh năm 2000 chọc thủng lưới 3 lần.

Haaland thăng hoa.

Sau bàn thua, Man City lại thu mình và chơi ở vị thế của đội bóng cửa dưới. Arseal cầm nhiều bóng nhưng không có pha phối hợp nào đáng chú ý và chỉ có thể trông chờ vào những tình huống cố định. Gianluigi Donnarumma làm chủ hoàn toàn khu vực 5,5 m, khiến những pha nhồi bóng vào từ hai biên của chủ nhà không phát huy hiệu quả.

Phải đến phút bù giờ, "Pháo thủ" mới có cơ hội thực sự nguy hiểm. Nỗ lực dứt điểm từ góc hẹp của Noni Madueke đưa bóng đi căng nhưng vẫn không đủ hiểm để hạ gục thủ môn đội khách.

Dù bị dẫn bàn sau 45 phút, CĐV Arsenal vẫn có quyền hy vọng, bởi 8 trong 9 bàn thắng gần nhất của đại diện Bắc London đều đến sau giờ nghỉ giải lao. Trong khi đó, chỉ có 1 trong 8 trận sân khách gần nhất của Man City chứng kiến ​​cả hai đội ghi bàn.

Sang hiệp hai, Bukayo Saka, Eberechi Eze vào sân và giúp mặt trận tấn công của chủ nhà khởi sắc. Hàng loạt cơ hôi được đội bóng áo đỏ, trắng tạo ra nhưng Donnarumma vẫn chơi tập trung. Phút 48, thủ thành người Italy chọn vị trí chuẩn xác để cản cú sút xa của Martin Zubimedi.

Phút 57, Man City suýt định đoạt trận đấu bằng một tình huống phản công. Haaland lại có cơ hội ngon ăn nhưng lần này anh không thể mang về bàn thắng.

Man City của Pep Guardiola gây bất ngờ khi chơi tử thủ.

Khoảng thời gian còn lại, Man City lùi sâu đội hình và chỉ có nhiệm vụ phá bóng. Sau 11 cú sút không hiệu quả, bàn thắng cuối cùng cũng đến với chủ nhà ở phút bù giờ 90+3.

Eze chọc khe bổng cho một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị khác là Gabriel Martinelli phá bẫy việt vị, trước khi tâng bóng qua đầu Donnarumma, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kết quả hòa 1-1 chỉ giúp Liverpool hưởng lợi. Lúc này, "Lữ đoàn đỏ" đã xây chắc ngôi đầu với 15 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Arsenal 5 điểm. Trong khi đó, Man City đứng thứ 9 với 7 điểm.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.