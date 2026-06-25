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Thể thao World Cup 2026

Kim Min-jae nổi giận khi bị thay ra

  • Thứ năm, 25/6/2026 13:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đoạn video ghi lại phản ứng đầy bức xúc của Kim Min-jae khi bị rút khỏi sân trong trận thua Nam Phi đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi mới quanh HLV Hong Myung-bo.

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Những quyết định nhân sự với Son Heung-min và Kim Min-jae khiến HLV Hong Myung-bo bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: Reuters.

Sáng 25/6, Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026. Sau trận đấu, nội bộ đội bóng xứ kim chi còn trở thành tâm điểm bàn tán vì những quyết định nhân sự gây tranh cãi của HLV Hong Myung-bo.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội là phản ứng của Kim Min-jae khi bị thay ra ở phút 65. Trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich nhường chỗ cho Park Jin-seob trong bối cảnh Hàn Quốc đang bế tắc trong việc tìm bàn gỡ.

Ban đầu, Kim Min-jae vẫn bắt tay HLV trưởng khi rời sân. Tuy nhiên, sau đó anh không giấu được sự khó chịu. Hình ảnh trung vệ số 4 dang hai tay, liên tục chất vấn và tỏ thái độ không hài lòng bên ngoài đường biên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X.

Nhiều CĐV cho rằng tuyển thủ 29 tuổi không hiểu lý do bị rút khỏi sân trong thời điểm đội nhà đang cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trên sân.

Đây không phải quyết định duy nhất khiến Hong Myung-bo hứng chịu chỉ trích. Trước trận gặp Nam Phi, chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ khi cất Son Heung-min trên ghế dự bị.

Thủ quân tuyển Hàn Quốc chỉ được tung vào sân từ đầu hiệp hai trong lúc đội bóng gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, đội bóng xứ kim chi vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Từ ứng cử viên cho ngôi nhất bảng, Hàn Quốc xuống vị trí thứ ba và phải chờ cơ hội đi tiếp bằng suất dành cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.

Sau trận, mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện hàng loạt ý kiến chỉ trích ban huấn luyện. Nhiều người cho rằng những lựa chọn nhân sự khó hiểu của Hong Myung-bo góp phần khiến Hàn Quốc đánh mất thế trận và rơi vào tình cảnh phải thấp thỏm chờ kết quả từ các bảng đấu khác.

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Đào Trần

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