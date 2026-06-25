HLV Nam Phi khiến fan Hàn Quốc chạnh lòng

Sau chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc, HLV Hugo Broos tiết lộ bí quyết thành công của Nam Phi, càng khiến người hâm mộ xứ kim chi thêm thất vọng với đội nhà.

HLV Hugo Broos làm nên lịch sử cùng Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Sáng 25/6, thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 không chỉ đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ ba mà còn mở ra một cuộc tranh luận lớn về khoảng cách giữa hai đội bóng trên băng ghế huấn luyện.

Trong khi tuyển Hàn Quốc phải chờ kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, Nam Phi lại ăn mừng cột mốc lịch sử khi lần đầu giành vé vào vòng knock-out World Cup.

Sau trận đấu tại Monterrey, HLV Hugo Broos được hỏi về bí quyết giúp Nam Phi tạo nên kỳ tích. Câu trả lời của chiến lược gia người Bỉ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

“Điểm mạnh lớn nhất của đội chúng tôi là bầu không khí. Ngay cả khi mọi việc không suôn sẻ, không ai đổ lỗi cho nhau. Chúng tôi động viên và giúp đỡ lẫn nhau. Mối quan hệ giữa tôi và các cầu thủ giống như những người bạn hơn là huấn luyện viên với cầu thủ”, ông chia sẻ.

HLV Broos nhấn mạnh việc đề cao kỷ luật nhưng không xây dựng đội bóng theo kiểu quân đội. Theo nhà cầm quân 74 tuổi, sự tự chủ và tinh thần trách nhiệm của cầu thủ mới là nền tảng tạo nên sức mạnh tập thể.

Những phát biểu ấy nhanh chóng được cộng đồng bóng đá Hàn Quốc đem ra so sánh với tình cảnh hiện tại của đội tuyển nước nhà.

“Bóng đá là môn thể thao của huấn luyện viên, và trận đấu hôm nay đã chứng minh điều đó”, một tài khoản bình luận trên FMKorea. Không ít CĐV cũng nhắc đến việc Hugo Broos đã dẫn dắt Nam Phi từ năm 2021, xây dựng đội bóng theo một định hướng rõ ràng và ổn định.

Nhiều ý kiến khác nhận xét Nam Phi duy trì được bản sắc xuyên suốt từ đầu giải, trong khi Hàn Quốc liên tục tạo cảm giác thiếu ý tưởng và phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân nên đã trả giá đắt.

Nam Phi bất ngờ mở tỷ số trước Hàn Quốc Thapelo Maseko có pha dứt điểm chính xác vào lưới Hàn Quốc mở tỷ số cho Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6