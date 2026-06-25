Bóng đá Hàn Quốc bị Nhật Bản bỏ xa?

Sự thất vọng sau thất bại trước Nam Phi đang đẩy bóng đá Hàn Quốc vào cuộc tranh luận lớn nhất nhiều năm qua: liệu họ đã thực sự bị Nhật Bản bỏ lại phía sau?

Sáng 25/6, tuyển Hàn Quốc gây thất vọng khi thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026. Từ ứng cử viên cho ngôi đầu, đội bóng xứ kim chi rơi xuống vị trí thứ ba. Họ phải chờ các bảng đấu khác khép lại để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Người hâm mộ Hàn Quốc chìm trong thất vọng sau trận thua Nam Phi sáng 25/6. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu, làn sóng chỉ trích bùng nổ trên các diễn đàn bóng đá Hàn Quốc. Không chỉ nhắm vào HLV Hong Myung-bo hay màn trình diễn của đội tuyển, nhiều người còn đặt câu hỏi về vị thế thực sự của bóng đá Hàn Quốc tại châu Á.

“So với Nhật Bản lúc này thật xấu hổ”

Bình luận viên nổi tiếng Park Jong-yoon, đồng sáng lập kênh bóng đá hàng đầu Hàn Quốc Is-ta TV, gây chú ý khi thẳng thắn nhận định: “Bây giờ so sánh bản thân với Nhật Bản thì thật là xấu hổ”.

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội xứ kim chi, nhất là trong bối cảnh trước trận đấu đã xuất hiện một bài đăng mang tiêu đề “Đội tuyển số một châu Á” nhưng lại sử dụng hình ảnh tuyển Nhật Bản thay vì Hàn Quốc.

Sau thất bại trước Nam Phi, nhiều CĐV cho rằng nhận định ấy phản ánh đúng thực tế. Hàng loạt bình luận cho rằng Hàn Quốc không chỉ thua Nhật Bản ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà còn lép vế ở các lứa trẻ.

Bài đăng nổi bật trên diễn đàn FMKorea nói về Nhật Bản đang là đội tuyển số một châu Á.

Một người hâm mộ viết: “Các trận giao hữu Hàn Quốc - Nhật Bản dần biến mất vì chúng ta liên tục thua đậm ở mọi cấp độ”. Người khác thậm chí cho rằng Hàn Quốc giờ nên ngừng so sánh với Nhật Bản và nhìn xuống những đối thủ gần hơn như Trung Quốc.

Không ít ý kiến cũng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vì những quyết định được cho là lặp lại sai lầm cũ. Đặc biệt khi Hong Myung-bo một lần nữa được trao quyền dẫn dắt đội tuyển sau thất bại ở World Cup 2014.

Nỗi lo thời kỳ hậu Son Heung-min

Bên cạnh câu chuyện khoảng cách với Nhật Bản, một chủ đề khác khiến người hâm mộ lo lắng là tương lai của tuyển Hàn Quốc sau thời Son Heung-min.

Trận gặp Nam Phi chứng kiến Son dự bị và chỉ vào sân từ đầu hiệp hai. Ngay trong thời gian anh không có mặt trên sân, Hàn Quốc bế tắc trong tấn công. Nhiều bình luận cho rằng Lee Kang-in bị đối phương phong tỏa hoàn toàn và đội bóng thiếu hẳn điểm tựa chiến thuật.

“Chỉ khi Son vào sân, Lee Kang-in mới có thêm khoảng trống để chơi bóng”, một CĐV nhận xét. Người khác thẳng thắn khẳng định: “Hàn Quốc không thể sống thiếu Son Heung-min”.

Nhiều người hâm mộ Hàn Quốc bắt đầu bi quan về viễn cảnh đội tuyển sau thời Son Heung-min. Ảnh: Reuters.

Từ lâu, người hâm mộ xứ kim chi luôn kỳ vọng sẽ xuất hiện một “Park Ji-sung mới”, rồi sau đó là một “Son Heung-min mới”. Tuy nhiên, thất bại trước Nam Phi khiến nhiều người nhận ra thực tế phũ phàng rằng khoảng trống để lại bởi thế hệ vàng vẫn chưa được lấp đầy.

Trong khi Nhật Bản liên tục sản sinh những cầu thủ chất lượng tại châu Âu và duy trì hệ thống phát triển ổn định, Hàn Quốc vẫn loay hoay với những tranh cãi cũ về chiến lược, nhân sự và định hướng dài hạn.

World Cup 2026 có thể chưa khép lại với Hàn Quốc. Nhưng chỉ một trận thua trước Nam Phi đã đủ để mở ra cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất của bóng đá nước này trong nhiều năm qua. Nếu không sớm thay đổi, nỗi lo bị Nhật Bản bỏ xa có lẽ sẽ không còn là cảm giác, mà trở thành thực tế khó phủ nhận.

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