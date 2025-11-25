Kiểm soát hành trình trên xe, Cruise Control, dùng thế nào?

Kiểm soát hành trình (Cruise Control) không phải một chức năng quá xa lạ trên ôtô, nhưng chúng hoạt động thế nào, sử dụng trong tình huống ra sao?

Kiểm soát hành trình (Cruise Control) là một trong những tính năng tiện nghi được ưa chuộng, đặc biệt khi di chuyển trên đường cao tốc hoặc các cung đường dài.

Vậy hệ thống này hoạt động như thế nào, và cách sử dụng có phức tạp không?

Cruise Control là công nghệ gì?

Cruise Control (CC) hay ngày nay có Adaptive Cruise Control (ACC) là hệ thống điện tử trên ôtô cho phép người lái thiết lập và duy trì một tốc độ cố định mà không cần phải giữ chân trên bàn đạp ga.

Về cơ bản, CC là một trang bị được phát triển nhằm mục đích giải phóng chân phải của người lái, giảm thiểu sự mệt mỏi và nâng cao sự thoải mái trên các hành trình dài.

Phím "Cruise Control" thường được đặt ở bên phải vô lăng. Ảnh: Đan Thanh.

Công nghệ này hoạt động bằng cách can thiệp vào Bộ điều khiển điện tử (ECU) của xe, cho phép hệ thống tự điều chỉnh bướm ga để đảm bảo xe luôn di chuyển ở tốc độ đã được thiết lập, bất kể địa hình có sự thay đổi nhỏ như lên dốc hay xuống dốc.

Nút khởi động hệ thống ACC hay CC thường được đặt trên vô lăng với biểu tượng một chiếc xe và đồng hồ tốc độ. Để bắt đầu, người lái cần bấm nút để khởi động hệ thống.

Sau khi xe đạt đến tốc độ mong muốn (thường là trên 40 km/h), người lái sẽ nhấn nút "set" để thiết lập tốc độ cố định đó. Ngoài ra, phía +/- kế bên nhằm giúp người lái điều chỉnh tốc độ mong muốn.

Tại sao cần Cruise Control?

Khi di chuyển trên cao tốc, người lái có thể cài đạt Cruise Control ở vận tốc để giảm áp lực trong việc giữ chân ga, tập trung hơn vào quan sát giao thông và đánh lái khi cần thiết.

Khi di chuyển hành trình dài, qua các đoạn xa lộ có biển giới hạn tốc độ cho phép, việc sử dụng Cruise Control giúp người điều khiển ôtô tránh rủi ro vị phạt chạy quá vận tốc. Ngoài ra, với các xe có trang bị ACC, việc cài đặt vận tốc còn có thể đi kèm chế độ điều chỉnh tốc độ giữ khoảng cách với xe phía trước, tăng sự an toàn cho người lái.

Chức năng ACC hoặc CC giúp người lái giải phóng áp lực giữ chân ga trong thời gian dài ở các đoạn đường quốc lộ hay cao tốc. Ảnh: Phúc Hậu.

Cruise Control không còn xa xỉ. Ngày nay, tính năng kiểm soát hành trình đã không còn là trang bị quá xa xỉ ở Việt Nam. Các mẫu xe tầm trung, có giá dao động 700-800 triệu trở lên đều đã được trang bị công nghệ này nhằm hỗ trợ người lái.

Thậm chí, các phiên bản cao cấp của những mẫu xe hạng A,B như Mitsubishi Xforce Ultimate, Toyota Yaris Cross HEV, Suzuki Fronx GLX Plus cũng được trang bị ACC.

Nhìn chung, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy Cruise Control hay Adaptive Cruise Control trên các mẫu xe tầm trung trở lên, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài.