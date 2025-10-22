Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản chưa từng có trong lịch sử Premier League

  • Thứ tư, 22/10/2025 18:41 (GMT+7)
  • 18:41 22/10/2025

Giữa cơn xoay vòng khốc liệt của Premier League, mùa giải 2025/26 mở ra một viễn cảnh kỳ lạ và thậm chí có thể coi là chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng.

Tân binh Sunderland đang gây ấn tượng mạnh mùa này.

Ba tân binh mùa này - Burnley, Leeds United và Sunderland, đều khởi đầu ấn tượng, trái ngược hoàn toàn với thông lệ u ám dành cho các đội mới lên hạng. Trong hai mùa gần nhất, cả 6 đội thăng hạng đều rớt lại ngay lập tức, tạo khoảng cách chênh lệch giữa Premier League và Championship ngày càng rõ rệt.

Thế nhưng năm nay, cục diện thay đổi. Sunderland đang bay cao ở vị trí thứ 7 với 4 chiến thắng sau 8 vòng đấu, còn Leeds (16) và Burnley (17) vẫn đủ sức trụ trên khu vực nguy hiểm. Đáng nói hơn, không đội nào trong nhóm cầm đèn đỏ hiện tại - Nottingham Forest, West Ham và Wolves, là tân binh mùa này.

Theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, nếu tình hình này duy trì đến cuối mùa, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League không có đội mới thăng hạng nào góp mặt trong nhóm xuống hạng, đồng thời top 6 của Championship cũng không chứa bất kỳ đội nào vừa rớt hạng mùa trước (Ipswich, Leicester, Southampton).

Từng có vài mùa giải bóng đá Anh tiệm cận viễn cảnh này. Thế nhưng, kịch bản "tân binh không rớt hạng, còn đội rớt hạng mùa trước không trở lại Premier League" xảy ra cùng lúc là điều chưa từng có trong lịch sử.

Kich ban Premier League anh 1

Không có tân binh nào xếp ở nhóm cầm đèn đỏ Premier League, và không có đội rớt hạng nào nằm trong top 6 Championship thời điểm này.

Một kịch bản phi logic đến mức người hâm mộ trên mạng xã hội phải thốt lên: "Bóng đá đang thực sự trở lại rồi". "Thật dễ chịu khi thấy Premier League bớt cảnh lên rồi xuống như cái lò xo", "Đây mới gọi là khốc liệt". Một số ý kiến khác cho rằng khoảng cách giữa hai hạng đấu không lớn như người ta tưởng.

Nếu mọi thứ giữ nguyên đến tháng 5, Premier League 2025/26 sẽ đánh dấu bước ngoặt hiếm có khi lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Anh thoát khỏi "lời nguyền tân binh" và mở ra kỷ nguyên cạnh tranh công bằng hơn bao giờ hết.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Phúc Vũ

Kịch bản Premier League Southampton Leicester Premier League Sunderland tân binh

  • Southampton

    Southampton

    Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay.

    • Thành lập: 1885
    • Biệt danh: The Saints
    • Sân vận động: St Mary's, Southampton, Anh

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

