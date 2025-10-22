'Bóng chết' của Arsenal khiến cả châu Âu khiếp sợ

Arsenal đang trở thành nỗi ám ảnh cho mọi hàng thủ tại Premier League và cả châu Âu với khả năng ghi bàn khủng khiếp từ các tình huống cố định.

Gyokeres ghi bàn từ phạt góc.

Chỉ sau 11 trận đấu đầu mùa tại Ngoại hạng Anh và Champions League, "Pháo thủ" ghi đến 12 bàn từ các pha bóng cố định, lập kỷ lục là đội bóng nhanh nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao châu Âu đạt được con số hai chữ số cho loại bàn thắng này.

Rạng sáng 22/10, Arsenal đánh bại Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà ở Champions League. Đây là trận đấu HLV Diego Simeone, một chuyên gia phòng ngự và tiểu xảo của bóng đá thế giới, cũng phải nếm trái đắng từ khả năng dàn xếp cố định của Arsenal.

Phút 57, từ quả phạt cố định, Declan Rice treo bóng để trung vệ Gabriel bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số, không cho Jan Oblak cơ hội cản phá. Phút 70, từ quả phạt góc của Rice, trung vệ Gabriel tiếp tục đánh đầu kiến tạo ở cột xa, giúp Viktor Gyokeres ghi bàn ấn định tỷ số 4-0.

Đây thực sự là một "vũ khí" đáng gờm của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, không giấu được sự kinh ngạc trước sức mạnh của Arsenal trong các tình huống cố định.

Ông chia sẻ: “Tôi là một cổ động viên Liverpool, và mỗi khi Arsenal được hưởng một quả phạt góc, tôi chỉ biết ôm đầu. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trong bóng đá".

"Cả thế giới bóng đá đều cảm nhận rằng mỗi khi Arsenal có một quả phạt góc hay đá phạt, họ sẽ ghi bàn", Carragher nhận xét. Đây không chỉ là sự tán dương mà còn là minh chứng cho sự đáng sợ của Arsenal ở mùa giải năm nay. Khả năng tổ chức và tận dụng các tình huống cố định của "Pháo thủ" đang khiến mọi đối thủ phải dè chừng.