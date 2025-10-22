Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Bóng chết' của Arsenal khiến cả châu Âu khiếp sợ

  • Thứ tư, 22/10/2025 07:40 (GMT+7)
  • 07:40 22/10/2025

Arsenal đang trở thành nỗi ám ảnh cho mọi hàng thủ tại Premier League và cả châu Âu với khả năng ghi bàn khủng khiếp từ các tình huống cố định.

Gyokeres ghi bàn từ phạt góc.

Chỉ sau 11 trận đấu đầu mùa tại Ngoại hạng Anh và Champions League, "Pháo thủ" ghi đến 12 bàn từ các pha bóng cố định, lập kỷ lục là đội bóng nhanh nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao châu Âu đạt được con số hai chữ số cho loại bàn thắng này.

Rạng sáng 22/10, Arsenal đánh bại Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà ở Champions League. Đây là trận đấu HLV Diego Simeone, một chuyên gia phòng ngự và tiểu xảo của bóng đá thế giới, cũng phải nếm trái đắng từ khả năng dàn xếp cố định của Arsenal.

Phút 57, từ quả phạt cố định, Declan Rice treo bóng để trung vệ Gabriel bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số, không cho Jan Oblak cơ hội cản phá. Phút 70, từ quả phạt góc của Rice, trung vệ Gabriel tiếp tục đánh đầu kiến tạo ở cột xa, giúp Viktor Gyokeres ghi bàn ấn định tỷ số 4-0.

Đây thực sự là một "vũ khí" đáng gờm của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, không giấu được sự kinh ngạc trước sức mạnh của Arsenal trong các tình huống cố định.

Ông chia sẻ: “Tôi là một cổ động viên Liverpool, và mỗi khi Arsenal được hưởng một quả phạt góc, tôi chỉ biết ôm đầu. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trong bóng đá".

"Cả thế giới bóng đá đều cảm nhận rằng mỗi khi Arsenal có một quả phạt góc hay đá phạt, họ sẽ ghi bàn", Carragher nhận xét. Đây không chỉ là sự tán dương mà còn là minh chứng cho sự đáng sợ của Arsenal ở mùa giải năm nay. Khả năng tổ chức và tận dụng các tình huống cố định của "Pháo thủ" đang khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Thảm họa sân khách của Atletico

Atlético Madrid đang trải qua một khởi đầu mùa giải đáng quên trên sân khách tại La Liga và Champions League 2025/26, với thành tích không thể tệ hơn: không thắng trong cả 6 trận đã đấu.

06:08 22/10/2025

Tường Linh

Arsenal Cố định

    Đọc tiếp

    Alvarez muon roi Atletico hinh anh

    Alvarez muốn rời Atletico

    16 phút trước 18:00 24/10/2025

    0

    Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý