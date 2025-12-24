Khu vực nào hạn chế xe xăng tại TP.HCM từ 2027 theo đề xuất?

Theo đề xuất mới, một số khu vực ở TP.HCM sẽ là khu vực trở thành vùng phát thải thấp, hạn chế xe xăng.

Đơn vị xây dựng đề án vừa đề xuất lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại TP.HCM, hạn chế xe xăng dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2027. Như vậy so với dự thảo trước đó, thời gian dự kiến triển khai vùng LEZ theo đề xuất mới được lùi lại một năm.

Theo đơn vị xây dựng đề án, đề xuất lùi thời gian nhằm ưu tiên kế hoạch chuyển đổi xanh tại Côn Đảo và Cần Giờ.

Cụ thể theo đề xuất, vùng LEZ tại TP.HCM là khu vực có mật độ dân cư và phương tiện cao nhất của thành phố, bao gồm các quận cũ thuộc khu trung tâm như quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú và Phú Nhuận. Tổng khu vực LEZ giới hạn bởi 17 trục đường chính và 15 cây cầu.

Từ năm 2027, khi xe máy bắt buộc kiểm định khí thải thì toàn bộ ôtô dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 4 (tương đương Euro 4) và xe máy dưới tiêu chuẩn Mức 2 (tương đương Euro 2) bị hạn chế lưu thông khu vực trung tâm TP.HCM từ tháng 9/2027.

Theo đề xuất mới, thời gian thành lập khu vực phát thải thấp LEZ sẽ lùi đến 2027. Ảnh: B.L.

Theo lộ trình, đến năm 2028, toàn bộ xe máy chạy xăng, dầu sẽ bị cấm lưu thông trong vùng LEZ, trừ phương tiện của người khuyết tật. Cùng thời điểm này, ôtô không đạt tiêu chuẩn Euro 4 cũng bị cấm vào khu vực trung tâm trong giờ cao điểm, ngoại trừ các loại xe thuộc diện đặc biệt.

Để đảm bảo hiệu quả trong việc kiểm soát phương tiện, giai đoạn 2026-2032, TP.HCM sẽ lắp 58 camera tại tất cả cửa ngõ và các nút giao trọng điểm. Từ năm 2032 trở đi, lắp thêm khoảng 200 camera ANPR trên toàn địa bàn.