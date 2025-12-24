VinFast mang 3 mẫu xe điện mới đến Ấn Độ vào năm sau

Sau VF 6 và VF 7, thị trường Ấn Độ dự kiến đón thêm 3 mẫu xe điện mới từ VinFast trong năm 2026

Theo truyền thông địa phương, VinFast đang chuẩn bị cho một năm 2026 bùng nổ tại thị trường Ấn Độ khi kế hoạch đưa toàn bộ danh mục sản phẩm toàn cầu đến đây bắt đầu tăng tốc.

Sau khi ra mắt VF 6 và VF 7 vào cuối năm 2025, hãng xe Việt Nam dự kiến sẽ trình làng ít nhất 3 mẫu xe điện mới, trải dài từ phân khúc xe mini giá rẻ đến SUV hạng sang và MPV gia đình.

VinFast Limo Green

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất là Limo Green, mẫu MPV 3 hàng ghế hiện được VinFast tích cực chạy thử nghiệm trên các cung đường tại Ấn Độ để chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức vào tháng 2/2026.

Limo Green được trang bị bộ pin 60,1 kWh cho phạm vi di chuyển khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy, kết hợp cùng động cơ điện gắn ở trục trước sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Xe hỗ trợ cả sạc chậm AC 11 kW lẫn sạc nhanh DC 80 kW, mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng.

Limo Green dự kiến ra mắt Ấn Độ vào tháng 2/2026. Ảnh: Sơn Phạm.

Xe có mức giá dự kiến dao động trong khoảng từ 22 đến 26 lakh Rupee. Đây dự kiến là đối thủ sừng sỏ, cạnh tranh cùng BYD eMAX 7 và XEV 9S tại Ấn Độ.

Tại Việt Nam, Limo Green hiện được phân phối dưới dạng xe dịch vụ và hứa hẹn có thêm bản dành cho khách hàng cá nhân trong thời gian tới.

VinFast VF 3

VF 3 là cái tên tiếp theo dự kiến được ra mắt tại Ấn Độ vào năm sau, định vị cùng phân khúc với MG Comet.

Xe có kích thước nhỉnh hơn đối thủ một chút và mang phong cách thiết kế của một chiếc mini-SUV hai cửa, bốn chỗ ngồi với khoảng sáng gầm xe ấn tượng 191 mm cùng mâm xe hợp kim 16 inch.

Mẫu xe miniEV của VinFast dự kiến tạo ra cuộc đua thú vị tại thị trường quốc tế trong thời gian tới. Ảnh: Phương Lâm.

VF 3 sử dụng pin lithium-ion 18,64 kWh mang lại tầm hoạt động 210 km theo tiêu chuẩn NEDC, vận hành bởi động cơ điện đặt sau mạnh 43,5 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Khả năng sạc nhanh của VF 3 cho phép nạp từ 10% đến 70% pin chỉ trong vòng 36 phút.

Tại thị trường Việt Nam, VF 3 có giá khoảng 299 triệu đồng, đã bao gồm pin.

VinFast VF 9

Mẫu xe thứ ba dự kiến ra mắt trong năm 2026 tại quốc gia này là là VF 9, dòng SUV điện lớn nhất trong dải sản phẩm toàn cầu của VinFast với ba hàng ghế linh hoạt từ 6 đến 7 chỗ ngồi. Với kích thước đồ sộ hơn cả Audi Q7, VF 9 tại thị trường Ấn Độ sẽ có hai phiên bản là Eco và Plus.

Cả 2 phiên bản đều dùng chung gói pin 123 kWh cho tầm hoạt động lên đến 531 km theo chuẩn WLTP. Xe sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với tổng công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 6,6 đến 6,7 giây.

VinFast VF 9 là mẫu SUV thương mại cao cấp nhất của hãng hiện tại. Ảnh: Đan Thanh.

Phiên bản Plus sẽ tập trung vào sự sang trọng với nhiều tính năng cao cấp như gương chống chói tự động, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi, thông gió và massage cho cả hai hàng ghế đầu, cùng hệ thống âm thanh 13 loa và cửa sổ trời toàn cảnh.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ sản xuất các mẫu xe điện này tại nhà máy mới ở bang Tamil Nadu. Việc bổ nhiệm ông Zac Hollis, cựu Giám đốc Skoda Ấn Độ, vào vị trí lãnh đạo khu vực Châu Á của VinFast cho thấy tham vọng lớn của hãng trong việc chinh phục thị trường xe hơi tiềm năng này.

Những bước đi tiếp theo trong chiến lược kinh doanh của hãng xe Việt Nam tại Ấn Độ hứa hẹn sẽ còn mang lại nhiều làn gió thú vị tại thị trường này, đặc biệt khi đây là một trong những thương hiệu thuần điện thành công nhất tại thị trường quê nhà, sở hữu tiếng vang và độ uy tín được kiểm chứng.