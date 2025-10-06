Không gian làm việc đa chức năng trong tòa nhà 101 Lê Lợi của PV GAS

Tòa nhà 101 Lê Lợi (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) không ngừng được đầu tư nâng cấp, hiện là không gian làm việc đa chức năng hiện đại.

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) luôn coi việc cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao môi trường làm việc là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh.

Điều này có thể thấy rõ qua tòa nhà và khu vực 101 Lê Lợi do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) giao cho PV GAS VUNG TAU đại diện quản lý. Những năm gần đây, nơi này đã khoác lên "tấm áo mới" hiện đại, đồng bộ và đầy sức sống.

Từ xây mới Tòa nhà Thư viện, Nhà ăn - Nhà nghỉ giữa ca (Canteen), Trung tâm Đào tạo 266 Lê Lợi, đến cải tạo nội thất văn phòng, hệ thống vệ sinh và cảnh quan... tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo nên một không gian làm việc trong xanh, văn minh và kết nối.

Kiến trúc - Cảnh quan - Quy hoạch đồng bộ

Khu 101 Lê Lợi là nơi làm việc của 3 đơn vị trực thuộc PV GAS là PV GAS VUNG TAU, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (PV GAS SE) và Công ty Dịch vụ khí (PV GAS SERVICES).

Toàn cảnh khu nhà 101 Lê Lợi.

Từ năm 2005, nơi đây đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khi còn là trụ sở chính của PV GAS.

Đến năm 2017, theo nhu cầu sử dụng mới, quy hoạch được điều chỉnh, bổ sung khối nhà 2 tầng phía sau nối với khối nhà 3 tầng hiện hữu để làm Tòa nhà Thư viện - lưu trữ kết hợp văn phòng, thay thế khu lưu trữ cũ đã xuống cấp và mở rộng không gian làm việc.

Tòa nhà Thư viện - Nơi lưu giữ tri thức

Tòa nhà Thư viện mới không chỉ là nơi lưu trữ tài liệu quý của PV GAS và các đơn vị qua các thời kỳ, mà còn là không gian làm việc, họp hành và rèn luyện thể chất sau giờ làm việc.

Công trình rộng hơn 2.500 m2 sàn, kết cấu bê tông cốt thép vững chắc, kết nối trực tiếp với nhà A57, thuận tiện cho vận hành, trang thiết bị đầy đủ và thiết kế hài hòa với cảnh quan chung đã giúp Tòa nhà Thư viện trở thành một phần không gian không thể thiếu của "hệ sinh thái" 101 Lê Lợi.

Canteen 101 - Điểm hẹn kết nối đồng nghiệp

Đưa vào vận hành cuối năm 2018, Canteen 101 nhanh chóng trở thành "điểm hẹn" quen thuộc của cán bộ công nhân viên và khách mời, hoặc khách liên hệ công tác.

Với thiết kế mở 3 mặt bằng kính hướng ra vườn xanh, không gian tại đây luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thoáng đãng và gần gũi.

Một góc canteen nơi điểm hẹn quen thuộc tại 101 Lê Lợi.

Không chỉ phục vụ bữa ăn và giờ nghỉ giữa ca, Canteen còn là nơi gặp gỡ, trao đổi công việc, tổ chức sự kiện nội bộ, góp phần thắt chặt sợi dây gắn kết giữa các đơn vị PV GAS tại Vũng Tàu.

Trung tâm Đào tạo 266 Lê Lợi - Không gian hội họp đa năng

Trên diện tích hơn 350 m2, Trung tâm Đào tạo được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng, thiết bị hội nghị trực tuyến, đáp ứng các khóa học chuyên môn, hội nghị và diễn đàn.

Trung tâm Đào tạo 266 Lê Lợi - Không gian hội họp đa năng.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, nơi đây còn là địa điểm tổ chức nhiều chương trình vì cộng đồng như hiến máu nhân đạo, tiêm phòng cho cán bộ công nhân viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội bền vững của PV GAS.

Không gian làm việc văn minh, kết nối và bền vững mà PV GAS VUNG TAU đại diện PV GAS quản lý không chỉ là kết quả của những dự án đầu tư và cải tạo đồng bộ, mà còn là minh chứng sinh động cho tầm nhìn phát triển lâu dài của đơn vị.

Tòa nhà 101 Lê Lợi hôm nay mang diện mạo mới - hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn giữ phong cách kiến trúc xưa, hài hòa với thiên nhiên, với hệ thống cây xanh, thảm cỏ và cảnh quan được chăm chút.

Đây là nơi con người, kiến trúc và môi trường giao thoa, cùng lan tỏa những giá trị bền vững của PV GAS, góp phần khẳng định hình ảnh doanh nghiệp năng động, trách nhiệm và gắn bó với cộng đồng.