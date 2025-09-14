Hành trình PV GAS tiên phong với LNG

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là minh chứng cho tầm nhìn xa, bản lĩnh tiên phong và khát vọng hội nhập quốc tế của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Ý tưởng đưa LNG vào cơ cấu năng lượng quốc gia đã được PV GAS ấp ủ từ năm 2007, khi nhu cầu năng lượng trong nước tăng nhanh, trong khi nguồn khí nội địa bắt đầu suy giảm.

Trong bối cảnh LNG còn là lĩnh vực mới mẻ với nhiều nước đang phát triển, PV GAS đã chủ động nghiên cứu, hoạch định chiến lược dài hạn nhằm đưa LNG trở thành nguồn năng lượng chủ lực bổ trợ cho an ninh năng lượng nước nhà.

Từ tầm nhìn tiên phong đến định hình chiến lược

Những bước đi chiến lược ban đầu chính là việc chủ động kết nối với các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới. Giai đoạn những năm 2011-2014, PV GAS có những cuộc tiếp xúc quan trọng với các "ông lớn" ngành khí quốc tế như Qatargas, Gazprom..., tạo tiền đề xây dựng kênh hợp tác công nghệ và thương mại lâu dài.

Những "viên gạch" đầu tiên này đã góp phần định hình vai trò tiên phong của PV GAS trên bản đồ LNG khu vực.

Không chỉ dừng ở các cuộc tiếp xúc, tháng 12/2019, PV GAS tổ chức Hội thảo quốc tế về "Quy chuẩn và tiêu chuẩn cho phát triển ngành công nghiệp LNG Việt Nam", với sự tham gia của đại diện Lãnh sự Mỹ tại Việt Nam và hơn 80 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp hai nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai quốc gia. Hội thảo không chỉ chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ, mà còn mở ra hướng xây dựng hành lang pháp lý cho LNG tại Việt Nam - một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Sự kiện này đã mở đường cho các thỏa thuận hợp tác kỹ thuật sau này, đồng thời khẳng định tính chủ động và vị thế dẫn đầu của PV GAS trong phát triển LNG tại Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ năng lượng tiên tiến.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam và lãnh đạo PV GAS chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở PV GAS vào tháng 2.

Bản lĩnh vượt thách thức

Giai đoạn 2020-2025, ngành năng lượng toàn cầu đối diện với nhiều thách thức, từ đại dịch Covid-19 đến xung đột Nga - Ukraine, khiến thị trường biến động chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, PV GAS kiên định triển khai chiến lược LNG với những quyết sách mang tính nền tảng. Đơn vị xây dựng mạng lưới đối tác thương mại rộng khắp, thiết lập quan hệ với rất nhiều nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới như Shell, QatarEnergy, ExxonMobil, TotalEnergies, BP...

Đặc biệt, việc ký kết các hợp đồng khung mua bán LNG theo chuyến (MSPA) đã tạo nền tảng vững chắc cho nhập khẩu dài hạn, bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng cho thị trường trong nước, đồng thời khẳng định vị thế của PV GAS trên trường quốc tế.

Vượt qua "cửa ải" thẩm định quốc tế khắt khe

Quy trình thẩm định cảng (due diligence) của các đối tác quốc tế luôn được coi là "tấm vé thông hành" bắt buộc để PV GAS chính thức gia nhập thị trường LNG toàn cầu.

Để vượt qua thử thách này, PV GAS đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản. Tổng công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống an ninh, an toàn hàng hải đạt chuẩn OCIMF - tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vận tải dầu khí, và áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến tại kho cảng, đáp ứng toàn diện các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Nhờ đó, PV GAS đã xuất sắc vượt qua mọi yêu cầu thẩm định, chính thức trở thành điểm đến tin cậy của các hãng tàu LNG hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội hợp tác dài hạn và bền vững cho ngành năng lượng nước nhà.

Nhân sự PV GAS LNG phối hợp thực hiện thẩm định chuyên sâu (due diligence) tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.

Cột mốc lịch sử tiếp nhận tàu LNG đầu tiên

Ngày 10/7/2023 đã đi vào lịch sử ngành năng lượng Việt Nam khi con tàu mang tên Maran Gas Achilles, mang theo khoảng 70.000 tấn LNG nhập khẩu đầu tiên cập cảng Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM).

Sự kiện này là dấu mốc lịch sử quan trọng trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của PV GAS, không chỉ chứng minh sự tiên phong của doanh nghiệp chủ đạo ngành khí trên thị trường năng lượng Việt Nam, mà qua đó còn khẳng định tầm nhìn chiến lược, kỹ năng quản trị, năng lực quản lý, sự bài bản trong đầu tư, sự linh hoạt trong việc dự báo thị trường của đơn vị.

Việc đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật, thương mại..., sự phối hợp giữa các bên tham gia trong nước cũng như quốc tế, việc hoàn thiện và đồng bộ hạ tầng kho chứa LNG, khả năng tiếp nhận, tồn chứa, phân phối LNG, cũng như mô hình kinh doanh năng lượng tích hợp của PV GAS... đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành năng lượng khí Việt Nam.

Lần đầu tiên tên gọi PV GAS chính thức có mặt trên bản đồ năng lượng toàn cầu, một mốc son đỏ cho ý tưởng, cho hoài bão, cho khát vọng vươn xa của tập thể người lao động PV GAS trong hành trình thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo PV GAS chụp ảnh lưu niệm cùng con tàu LNG đầu tiên đến Việt Nam.

Từ những ý tưởng khởi nguồn năm 2007 đến cột mốc lịch sử 2023, PV GAS đã chứng minh bản lĩnh, kiên trì và khát vọng hội nhập.

LNG không chỉ là nguồn năng lượng mới, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, tầm nhìn và ý chí chinh phục thách thức. PV GAS đã khẳng định vị thế tiên phong và chủ đạo của mình thông qua việc đặt nền móng vững chắc cho tương lai năng lượng Việt Nam, khởi đầu kỷ nguyên LNG xanh, hiện đại và bền vững.