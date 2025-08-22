PV GAS LNG đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp, tạo nền tảng tương lai

PV GAS LNG đóng vai trò mắt xích trong chuỗi kinh doanh khí LNG của PV GAS, không chỉ nhờ các dự án hay công nghệ, mà còn bởi văn hóa doanh nghiệp vững chắc và đội ngũ tận tâm.

Trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã khẳng định vị thế tiên phong và trụ cột của ngành công nghiệp khí.

Một trong những dấu ấn nổi bật là quyết định gia nhập thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy tiềm năng. Thành lập năm 2019, Chi nhánh Kinh doanh LNG (PV GAS LNG) mang trên mình sứ mệnh quan trọng trong chuỗi giá trị năng lượng quốc gia.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị đã khẳng định vai trò mắt xích chiến lược, không chỉ nhờ dự án lớn hay công nghệ tiên tiến, mà quan trọng hơn là nhờ nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc và đội ngũ con người tận tâm.

Dấu ấn của sự chuyên nghiệp và tận tâm

Ngay từ khi thành lập, PV GAS LNG đã xác định văn hóa doanh nghiệp là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, với niềm tin rằng nếu doanh nghiệp thiếu dấu ấn văn hóa đặc trưng thì con người nơi đó sẽ thiếu định hướng và gắn kết. Tại PV GAS LNG, văn hóa được xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi của PV GAS: An toàn - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Hợp tác và Hiệu quả.

Đối với lĩnh vực mới mẻ tại Việt Nam như LNG, sự chính xác tuyệt đối là điều kiện tiên quyết. Mọi khâu từ nhập khẩu, tồn trữ, chế biến đến phân phối, đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt.

Tại PV GAS LNG, đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo theo chuẩn cao nhất, am hiểu kỹ thuật và nắm vững quy trình kinh doanh quốc tế. Sự chuyên nghiệp được thể hiện từ tác phong làm việc khoa học, thái độ nghiêm túc, đến khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.

PV GAS LNG đón chuyến tàu mang tên Al Jassasiya chở LNG về Việt Nam.

Lòng tận tâm tại PV GAS LNG được hun đúc từ nhận thức về tầm quan trọng của năng lượng sạch, xanh, bền vững đối với phát triển đất nước.

Trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình Kho cảng LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải - công trình tiên phong của lĩnh vực LNG tại Việt Nam, đơn vị đã phối hợp với các bộ phận liên quan, làm việc không quản ngày đêm, vượt qua áp lực kỹ thuật, tiến độ và biến động thị trường, để đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

Và quả ngọt cho sự tận tụy trong công việc đã được gặt hái khi đơn vị cùng các tập thể khác trong PV GAS đón nhận lễ khánh thành công trình Kho LNG đầu tiên ở Việt Nam tại Kho cảng Thị Vải, Vũng Tàu vào cuối tháng 10/2023.

Đào tạo và phát triển - Đầu tư cho nguồn lực bền vững

PV GAS LNG coi đào tạo nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của đơn vị. Khoảng cách công nghệ với các nước phát triển đòi hỏi đầu tư mạnh mẽ cho học tập và chuyển giao kinh nghiệm. Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia được cử đi đào tạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Úc... tiếp cận công nghệ và tiêu chuẩn quản lý tiên tiến; từ đây các kiến thức, kinh nghiệm học tập được tiếp thu, nhận diện và ứng dụng vào thực tiễn vận hành, sản xuất.

PV GAS LNG tổ chức Hội nghị người lao động, dịp để đơn vị tổng kết, báo cáo Lãnh đạo PV GAS chặng đường đã qua, đoàn kết phấn đấu vì tương lai phía trước.

Song song với chuyên môn, đơn vị chú trọng đào tạo những kỹ năng mềm như đàm phán, đào tạo nội bộ, giao tiếp quốc tế - yếu tố giúp nâng cao hiệu quả trong các thương vụ toàn cầu. Các buổi chia sẻ kinh nghiệm và hội thảo kinh doanh được tổ chức bài bản, tạo môi trường học tập mở, giúp kiến thức và kinh nghiệm lan tỏa trong toàn chi nhánh.

Nhờ vậy, PV GAS LNG sở hữu đội ngũ nhân lực không chỉ giỏi về kỹ thuật, mà còn linh hoạt về kỹ năng phân tích, dự báo, sẵn sàng thích ứng trước biến động nhanh của thị trường năng lượng khu vực và toàn cầu.

Sức mạnh của đoàn kết và trách nhiệm - Chinh phục mọi thách thức

Sức mạnh tập thể chính là nền tảng đưa PV GAS LNG đến thành công, hiện hữu trong từng công việc thường ngày và cả những dự án, công trình tầm vóc.

Trong giai đoạn chạy thử và vận hành thương mại Kho cảng LNG Thị Vải, lãnh đạo và công nhân viên chi nhánh đã duy trì sự trao đổi cởi mở, tôn trọng mọi ý kiến, bất kể vị trí hay thâm niên, từ đây khơi gợi nhiều sáng kiến, nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao ở một tập thể "nhỏ tuổi" của PV GAS.

Tàu Maran Gas Achilles tiến vào Kho cảng LNG Thị Vải, đánh dấu sự kiện đầu tiên và quan trọng nhất trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của PV GAS.

Tinh thần "Người PV GAS" được thể hiện rõ nhất khi đối mặt khó khăn: Mọi cá nhân đều chủ động chia sẻ trách nhiệm, cùng tìm giải pháp tháo gỡ, vượt qua rào cản kỹ thuật và thủ tục. Chính sự đồng lòng này đã đưa PV GAS trở thành đơn vị tiên phong nhập khẩu LNG tại Việt Nam.

Ngoài công việc, PV GAS LNG còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và duy trì bảo vệ môi trường xanh. Đây không chỉ là trách nhiệm doanh nghiệp, mà còn là yếu tố bồi đắp lòng tự hào và tinh thần cống hiến của người lao động.

Vươn xa trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại chặng đường 35 năm của PV GAS, có thể thấy PV GAS LNG đã kế thừa và phát huy xuất sắc giá trị cốt lõi của Tổng công ty. Bản sắc văn hóa doanh nghiệp và con người nơi đây đã trở thành tài sản vô giá, là động lực giúp đơn vị vượt qua thử thách, hướng tới những đỉnh cao mới trong ngành năng lượng khí.

Từ một đơn vị non trẻ, PV GAS LNG đã xây dựng được đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, đoàn kết và giàu trách nhiệm - những sứ giả lan tỏa tinh thần "Người PV GAS". Nền tảng này chính là bảo chứng cho sự phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.