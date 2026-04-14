Khối tài sản khổng lồ của John Terry

Từ biểu tượng sân cỏ, John Terry mở rộng tầm ảnh hưởng sang kinh doanh và chuẩn bị sở hữu một đội bóng Anh.

Terry khá "mát tay" trong các dự án kinh doanh sau khi giải nghệ.

John Terry không chỉ là huyền thoại của Chelsea, mà còn là một trong những cựu cầu thủ thành công nhất trong việc xây dựng tài sản hậu giải nghệ. Với khối tài sản ước tính khoảng 50 triệu bảng, cựu trung vệ người Anh tiến gần đến bước đi mới. Đó là tham gia mua lại CLB Colchester United với giá khoảng 14 triệu bảng.

Nguồn gốc tài sản của Terry bắt đầu từ sự nghiệp đỉnh cao tại Chelsea. Anh từng là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League, với mức thu nhập khoảng 135.000 bảng mỗi tuần giai đoạn năm 2007.

Trong suốt sự nghiệp tại Chelsea và Aston Villa, Terry kiếm được tổng cộng từ 72 đến 78 triệu bảng tiền lương, trong đó khoảng 40 triệu bảng là thu nhập thực nhận sau thuế.

Không dừng lại ở đó, Terry sớm chuyển hướng sang đầu tư. Bất động sản là lĩnh vực mang lại lợi nhuận lớn nhất cho anh, đặc biệt tại khu vực Surrey. Thương vụ nổi bật là biệt thự "White Lakes", giúp anh thu về khoảng 10 triệu bảng lợi nhuận. Tổng lợi nhuận từ các dự án nhà đất của Terry được ước tính dao động từ 12 đến 20 triệu bảng.

Cựu đội trưởng tuyển Anh cũng đầu tư vào công nghệ và thể thao. Anh là cổ đông của nền tảng Seat Unique và ứng dụng bóng đá Lebom, đồng thời tận dụng danh tiếng để ký nhiều hợp đồng thương mại, góp phần gia tăng tài sản.

Dù từng gặp rủi ro với một dự án NFT, Terry vẫn duy trì chiến lược đầu tư đa dạng. Hiện tại, anh làm việc tại học viện Chelsea và tiếp tục gắn bó với bóng đá ở vai trò huấn luyện.

Việc hướng tới sở hữu CLB cho thấy Terry đang chuyển mình rõ rệt, từ một thủ lĩnh trên sân thành một nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn trong bóng đá.

