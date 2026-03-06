Mối thù 30 năm của Terry với Tottenham

Huyền thoại John Terry thừa nhận Tottenham là đội bóng anh ghét nhất, bắt nguồn từ ký ức bị CĐV Spurs lăng mạ khi mới 14 tuổi.

Terry mang theo sự thù ghét Tottenham suốt hơn 30 năm.

John Terry là một trong những ngôi sao có sự nghiệp thành công nhất trong lịch sử Premier League. Trung vệ người Anh giành 5 chức vô địch giải đấu cùng Chelsea và nâng cao nhiều danh hiệu lớn khác, trong đó có Champions League và Europa League.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh cũng gắn liền với những cuộc đối đầu nảy lửa cùng các đại kình địch của bóng đá Anh. MU, Arsenal và Liverpool đều là những đối thủ quen thuộc của Chelsea trong giai đoạn đỉnh cao mà anh còn thi đấu. Nhưng với cựu đội trưởng "The Blues", Tottenham mới là đội bóng khiến anh mang cảm xúc tiêu cực nhất.

Trong Podcast Flashscore cùng Petr Cech, Terry tiết lộ nguyên nhân khiến anh luôn có ác cảm với Spurs. Mọi chuyện bắt đầu từ một trải nghiệm khi anh còn là cầu thủ trẻ. "Tôi ghét Spurs. Điều đó rất rõ ràng", Terry nói. "Khi mới gia nhập CLB, tôi từng là một cậu bé nhặt bóng. Khi đó tôi khoảng 14 hoặc 15 tuổi và đứng gần khu vực của cổ động viên Tottenham".

Theo Terry, một số CĐV Spurs khi đó lăng mạ và ném đồ về phía anh. Trải nghiệm này khiến cầu thủ trẻ của Chelsea cảm thấy bị xúc phạm và để lại ấn tượng sâu sắc. Ký ức từ thời niên thiếu ấy theo Terry suốt sự nghiệp và góp phần hình thành mối kình địch đặc biệt giữa anh với Tottenham.

Terry khẳng định ghét Tottenham.

Cựu trung vệ người Anh cũng nhắc đến một chi tiết khiến anh cảm thấy tự hào khi nói về các trận derby London. Trong giai đoạn anh thi đấu, Chelsea duy trì thành tích rất tốt trước Spurs trên sân nhà.

Theo thống kê từ Transfermarkt, Terry đối đầu Tottenham 32 lần trong các trận đấu thuộc Premier League, FA Cup và Cúp Liên đoàn Anh. Anh giành 17 chiến thắng, hòa 9 và chỉ thua 6 trận.

Ngoài ra, Terry còn ghi 3 bàn thắng và có 3 kiến tạo trong những lần chạm trán Tottenham. Tuy nhiên, anh cũng 2 lần bị truất quyền thi đấu trong các trận gặp Spurs tại Premier League.

