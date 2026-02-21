Cuộc tranh luận về trung vệ vĩ đại nhất lịch sử Premier League bất ngờ nóng trở lại khi cựu tiền vệ Jermaine Pennant cho rằng Virgil van Dijk xuất sắc hơn huyền thoại John Terry.

Terry nổi giận khi bị so sánh với Van Dijk. Ảnh: Reuters.

Trong đoạn video được talkSPORT đăng tải, Terry trực tiếp đáp trả quan điểm của Pennant bằng những con số cụ thể. Huyền thoại của Chelsea và tuyển Anh lên tiếng: “Pennant à, cậu phải xem lại thống kê cho chính xác. Tôi là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League và cũng là người có nhiều trận giữ sạch lưới nhất".

Không dừng lại ở đó, Terry còn liệt kê bộ sưu tập danh hiệu để củng cố lập luận. “Tôi có nhiều danh hiệu hơn Van Dijk. Ở tuổi 34, mùa 2014/15, tôi thi đấu trọn vẹn mọi phút cho Chelsea và giành chức vô địch Premier League", cựu trung vệ chia sẻ.

Trong sự nghiệp, Terry giành 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 5 FA Cup và 3 League Cup. Anh còn nhiều lần được vinh danh là một trong những trung vệ hàng đầu Premier League, đồng thời gặt hái nhiều danh hiệu cá nhân tại châu Âu.

Terry có sự nghiệp ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Trong suốt thời gian khoác áo Chelsea, Terry không chỉ là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự mà còn thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng, đặc biệt từ các tình huống cố định. Anh là hạt nhân trong nhiều mùa giải thành công của đội chủ sân Stamford Bridge, nơi nền tảng phòng ngự vững chắc đóng vai trò quyết định cho các chức vô địch.

Cuối cùng, Terry khép lại tranh luận bằng lời khẳng định: “Tôi vui khi được nhắc đến trong cuộc thảo luận này, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về các bạn".

Với những gì đã đạt được, huyền thoại Chelsea tin rằng di sản của mình đủ sức đứng ngang hàng, thậm chí vượt trội, trong mọi cuộc tranh luận về trung vệ vĩ đại nhất kỷ nguyên Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Chelsea - bao giờ mới thật sự ổn định Kể từ năm 2022, Chelsea đã chi hơn 1,5 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng thay vì đem lại các danh hiệu, Chelsea lại mang đến cho người hâm mộ một bộ mặt thiếu ổn định trong suốt thời gian qua.