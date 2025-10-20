Khoảnh khắc hơn nghìn lời nói về MU

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool đêm 19/10, MU cho thấy tinh thần đoàn kết đang dần hồi sinh dưới thời HLV Ruben Amorim.

Zirkzee an mung anh 1

Zirkzee ăn mừng cuồng nhiệt với đồng đội.

Trên sân Anfield, hình ảnh khiến người hâm mộ xúc động nhất không nằm ở cú đánh đầu lịch sử của Harry Maguire, mà ở khoảnh khắc Joshua Zirkzee chạy ùa vào sân sau tiếng còi mãn cuộc, ôm chầm lấy đồng đội trong niềm vui vỡ òa.

Zirkzee, vốn chỉ ra sân 3 lần ở Premier League mùa này, không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng anh thể hiện thứ "năng lượng Quỷ đỏ" đích thực. Cái ôm siết chặt dành cho Bruno Fernandes và Senne Lammens, nụ cười rạng rỡ bất chấp cảnh ngộ cá nhân, nói lên tất cả. Ở đó, MU dần là một tập thể biết chia sẻ, chiến đấu và cùng nhau mơ ước.

Trên mạng xã hội, CĐV đồng loạt ca ngợi hành động ấy. Một người viết: "Đó chính là MU mà chúng ta từng yêu, mọi cầu thủ cùng chiến đấu vì nhau, dù họ có thi đấu hay không". Nhiều ý kiến kêu gọi HLV Amorim trao thêm cơ hội cho Zirkzee, người được xem là hình mẫu cho tinh thần cống hiến thầm lặng.

Về phần mình, HLV Amorim coi chiến thắng tại Anfield "đặc biệt nhất" kể từ khi nắm quyền. Ông khẳng định: "Tôi tự hào về tinh thần của đội. Chúng tôi có thể chơi hay hơn, nhưng cách các cầu thủ sát cánh cùng nhau hôm nay đã nói lên tất cả".

Trong khoảnh khắc ấy, khi Zirkzee ôm lấy đồng đội còn các CĐV hát vang trên khán đài, người ta thấy một MU khác - một tập thể cho cảm giác họ đang hồi sinh. Và đôi khi, chỉ một cái ôm cũng đủ nói thay mọi lời về tinh thần của "Quỷ đỏ" trận này.

