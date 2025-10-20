Mức lương khó tin của thần đồng Arsenal

Max Dowman, tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Arsenal, thu hút sự chú ý với mức lương khiêm tốn chỉ 350 bảng mỗi tuần.

Dowman sở hữu mức lương kém Saka tới 1.000 lần.

Theo The Times, Dowman nhận lương thấp nhất trong bảng quỹ lương đội một Arsenal mùa này, Dowman nhận lương thấp nhất, kém xe người dẫn đầu Bukayo Saka với 345.000 bảng/tuần. Chênh lệch gần 1.000 lần thu nhập giữa hai cầu thủ cho thấy sự khắt nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Dowman là một trong những cầu thủ triển vọng nhất Arsenal, nhưng chỉ nhận con số khiêm tốn do đang có hợp đồng thuộc học viện. Điều này tương tự các tài năng trẻ khác tại Anh. Ở tuổi 16, thần đồng của Liverpool, Rio Ngumoha từng chỉ nhận lương 1.200 bảng mỗi tháng (52.000 bảng/năm), tương đương mức lương cơ bản tối đa Liverpool áp dụng cho cầu thủ trẻ.

Sau khi đủ 17 tuổi vào tháng 9, Ngumoha chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Liverpool, giao kèo có thời hạn 3 năm, cùng mức lương tăng gấp 25 lần, khoảng 29.000 bảng/tuần. Đây là mức thưởng xứng đáng cho Ngumoha nhờ màn trình diễn ấn tượng ở đội một.

Theo quy định tại Anh, các CLB không được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp cho đến khi cầu thủ đủ 17 tuổi, và phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp. Dowman sẽ bước sang tuổi 16 vào tháng 12, do đó, tài năng trẻ Arsenal sẽ phải nhận mức lương khiêm tốn cho đến tháng 12/2026.

Ở tuổi 15, Dowman gây ấn tượng mạnh mẽ. Hồi tháng 8, Dowman đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, tài năng trẻ sinh năm 2009 sẽ phá vỡ thêm nhiều kỷ lục của bóng đá châu Âu và thế giới.