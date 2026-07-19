Khoảnh khắc đáng yêu của Bellingham

Sáng 19/7, Jude Bellingham gây chú ý với khoảnh khắc hạnh phúc khi tìm thấy gia đình trên khán đài nhờ đồng đội Morgan Rogers.

Rodgers giúp Bellingham tìm người thân sau trận đấu.

Sau chiến thắng 6-4 của tuyển Anh trước Pháp ở trận tranh hạng ba, tiền vệ 23 tuổi liên tục đảo mắt tìm kiếm người thân trên khán đài. Khi chưa thể nhận ra gia đình, Morgan Rogers đứng cạnh chỉ hướng giúp đồng đội.

Ngay khi nhìn thấy những gương mặt thân quen, Bellingham nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay đầy hạnh phúc. Gia đình cùng bạn gái của ngôi sao Real Madrid là những người thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ anh suốt hành trình tại Bắc Mỹ.

Khoảnh khắc đáng yêu ấy đến ngay sau màn trình diễn chói sáng của Bellingham. Phút 90+8, tiền vệ tuyển Anh thực hiện pha solo đẳng cấp trước khi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Pháp, ấn định chiến thắng 6-4 cho "Tam sư".

Bàn thắng giúp Bellingham chính thức đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 7 bàn trong một kỳ World Cup. Xuyên suốt giải đấu, ngôi sao của Real Madrid thể hiện phong độ bùng nổ với 7 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 8 trận.

Ở tuổi 23, Bellingham trải qua kỳ World Cup đáng nhớ nhất sự nghiệp. Anh giúp tuyển Anh đạt thành tích tốt nhất ở một kỳ World Cup tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Đây là lần đầu tiên "Tam sư" thắng một trận tranh hạng ba World Cup.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.