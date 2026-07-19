Kroos: ‘Argentina có thể thua ba hoặc bốn bàn’

Toni Kroos đánh giá Tây Ban Nha vượt trội Argentina và có thể thắng đậm nếu ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết World Cup 2026.

Toni Kroos tin Tây Ban Nha có thể thắng đậm Argentina nếu ghi bàn mở tỷ số.

Cựu tiền vệ Real Madrid không do dự khi lựa chọn Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá hơn cho chức vô địch. Theo Kroos, khả năng kiểm soát bóng và duy trì thế trận của đội bóng dưới quyền HLV Luis de la Fuente có thể khiến Argentina rơi vào tình thế rất khó khăn nếu bị dẫn trước.

“Nếu một đội bóng như Tây Ban Nha được chơi trong thế dẫn bàn, bạn sẽ không muốn đối đầu với họ”, Kroos chia sẻ trong chương trình trên TikTok cùng em trai Felix.

Cựu tuyển thủ Đức sau đó đưa ra dự đoán mạnh mẽ hơn: “Nếu Tây Ban Nha ghi bàn trước, hãy quên chuyện ngược dòng đi. Argentina có thể thủng lưới ba hoặc bốn bàn. Họ sẽ không tìm ra lời giải”.

Nhận định của Kroos xuất phát từ cách Tây Ban Nha thể hiện tại World Cup năm nay. Đội bóng châu Âu duy trì khả năng kiểm soát trận đấu ổn định, phòng ngự chặt chẽ và đặc biệt nguy hiểm khi buộc đối thủ phải dâng cao tìm bàn gỡ.

Kroos cho rằng Argentina không sở hữu chất lượng tập thể vượt trội, nhưng bù lại bằng tinh thần thi đấu và khả năng tạo khác biệt của Lionel Messi. Chính tiền đạo 39 tuổi là yếu tố khiến cựu tiền vệ Real Madrid vẫn dè chừng đại diện Nam Mỹ.

“Argentina không mạnh hơn Đức, nhưng họ có tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc và Messi đã đưa họ vào chung kết”, Kroos nhận xét.

Nhà vô địch World Cup 2014 cũng đặc biệt ấn tượng với khả năng duy trì đẳng cấp của Messi. Anh cho rằng tuổi tác không làm suy giảm tầm ảnh hưởng của thủ quân Argentina, thậm chí còn giúp cầu thủ này đọc trận đấu tốt hơn.

“Tôi nhận ra trí thông minh trong lối chơi của Messi vẫn không ngừng phát triển. Tôi từng nghĩ World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cậu ấy”, Kroos nói.

Messi tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hành trình của Argentina tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha có cấu trúc chặt chẽ và khả năng kiểm soát vượt trội, Kroos tin rằng khoảnh khắc mở tỷ số có thể quyết định toàn bộ cục diện trận chung kết.