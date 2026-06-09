Khoảng trống năng lực lớn của doanh nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng tham vọng tăng trưởng và đẩy mạnh ứng dụng AI, đội ngũ quản lý cấp trung đang trở thành mắt xích tồn tại nhiều khoảng trống năng lực nhất.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Talentnet Academy cho biết doanh nghiệp Việt hào hứng với AI nhưng năng lực ứng dụng còn thấp. Ảnh: T.A.

Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026 do Talentnet Academy công bố tại sự kiện "Biến năng lực thành nguồn vốn giá trị" vừa qua. Báo cáo được thực hiện dựa trên khảo sát và đánh giá của gần 300 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia nhân sự.

Kết quả cho thấy chỉ số sẵn sàng năng lực trung bình của doanh nghiệp Việt Nam đạt 65,8/100 điểm, thuộc nhóm "đang phát triển đầy triển vọng". Điều này phản ánh phần lớn doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng năng lực chức năng tương đối ổn định và đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Talentnet Academy, nhiều doanh nghiệp hiện không thiếu khát vọng tăng trưởng nhưng năng lực của đội ngũ chưa theo kịp tốc độ phát triển. Không ít tổ chức vẫn đang ở giai đoạn chuyển tiếp trong quá trình xây dựng năng lực tổng thể và đối mặt với nguy cơ đứt gãy ở khâu thực thi.

Đáng chú ý, quản lý cấp trung được xác định là nhóm có khoảng trống năng lực rõ nét nhất. Đây là lực lượng giữ vai trò kết nối giữa chiến lược của ban lãnh đạo với hoạt động vận hành hàng ngày, đồng thời phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, mô hình quản trị và yêu cầu kinh doanh.

Báo cáo cũng ghi nhận động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp. Có tới 71,4% tổ chức đưa mục tiêu tăng doanh thu và mở rộng quy mô vào nhóm ưu tiên chiến lược hàng đầu. Trong khi đó, 31,1% doanh nghiệp cho biết đang ưu tiên triển khai AI vào hoạt động vận hành.

Dù vậy, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế vẫn còn khá lớn. Điểm số về năng lực ứng dụng AI thực tế của doanh nghiệp hiện chỉ đạt 57,8/100 điểm. Điều này cho thấy nhiều tổ chức đã nhận thức được tầm quan trọng của AI nhưng vẫn đang trong giai đoạn tìm cách đưa công nghệ vào quy trình làm việc một cách hiệu quả.

Báo cáo cũng chỉ ra sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm doanh nghiệp. Khối doanh nghiệp đa quốc gia đạt 71,1 điểm về mức độ sẵn sàng năng lực, trong khi doanh nghiệp nội địa đạt 62,3 điểm. Theo các chuyên gia, khoảng cách này phản ánh dư địa lớn để doanh nghiệp Việt tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản trị và phát triển năng lực tổ chức theo các chuẩn mực quốc tế.

Tại sự kiện, ông Andrew How, Giám đốc đối tác khách hàng khu vực châu Á của Mercer, cho biết doanh nghiệp toàn cầu đang phải đối mặt đồng thời với nhiều thách thức như AI, chuyển đổi số, dịch chuyển dòng vốn đầu tư và sự thay đổi kỳ vọng của lực lượng lao động trẻ.

Dẫn dữ liệu nghiên cứu toàn cầu, ông cho biết chỉ khoảng 25% chương trình đào tạo hiện nay thực sự giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh, trong khi 40% kỹ năng cốt lõi của người lao động được dự báo sẽ thay đổi vào năm 2030.

Theo ông, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy đào tạo đại trà sang đo lường và xác định chính xác khoảng trống năng lực trước khi đầu tư phát triển nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.