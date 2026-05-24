Biến động nhân sự cấp cao ở loạt ngân hàng

Ngành ngân hàng ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý ở cấp lãnh đạo, với hàng loạt quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và từ nhiệm thời gian qua.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa công bố bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan Châu giữ chức Phó tổng giám đốc. Vị lãnh đạo này có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng.

Trước đó, KienlongBank cũng đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương và ông Phan Đức Kha vào vị trí Phó tổng giám đốc. Việc kiện toàn nhân sự cấp cao được nhà băng kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy triển khai các mục tiêu chiến lược và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Sau các quyết định bổ nhiệm, ban điều hành của ngân hàng hiện có 8 thành viên, gồm Tổng giám đốc Trần Hồng Minh và 7 Phó tổng giám đốc.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), HĐQT cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sacombank liên tục có sự thay đổi ở đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Trước đó, ngày 11/5, ngân hàng đã bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó tổng giám đốc. Cả hai từng đảm nhiệm vị trí tương tự tại LPBank, nơi Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank Nguyễn Đức Thụy từng là Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro vào ban điều hành phụ trách lĩnh vực này. Ông Hiệp sinh năm 1974, công tác tại Sacombank từ năm 2006 và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng vừa bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed giữ chức Phó tổng giám đốc. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị rủi ro tại các tổ chức tài chính quốc tế.

Trước đó, ngày 11/5, OCB ghi nhận biến động đáng chú ý khi ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc sau gần hai năm đảm nhiệm cương vị này.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng thông báo ông Hồ Vân Long không còn đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính/Giám đốc Tài chính kể từ ngày 18/5. Ông được bổ nhiệm vai trò mới là Giám đốc Chiến lược cấp cao.

Ông Long tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Học viện Tài chính và là thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) từ năm 2003. Gia nhập VIB từ năm 2008, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ông Đỗ Đức Hải cũng đã được miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân. Hiện ban điều hành SHB còn 7 thành viên, gồm Tổng giám đốc Ngô Thu Hà cùng 6 Phó tổng giám đốc.