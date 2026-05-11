Tổng giám đốc OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Nhà băng cho biết vào ngày 11/5 đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Phạm Hồng Hải với lý do cá nhân. Thời điểm đơn từ nhiệm có hiệu lực là khi HĐQT của nhà băng có quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hải.

Ông Phạm Hồng Hải (sinh năm 1974, quê Hải Phòng), là doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, với gần 30 năm kinh nghiệm.

Ông Hải tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1995. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức tài chính trong nước và quốc tế như Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, Giám đốc Khối Kinh doanh quốc tế của Ngân hàng HSBC Canada, Phó chủ tịch Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Ngân hàng OCB.

“Khi quyết định rời khỏi vị trí điều hành, tôi cho rằng mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều cần những cách tiếp cận và ưu tiên khác nhau. OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới. Tôi tin rằng sự thay đổi này là thời điểm phù hợp, khi tổ chức đã sẵn sàng cho bước chuyển tiếp và bản thân tôi cũng sẵn sàng cho những thử thách mới”, ông Hải chia sẻ về quyết định này.

Rời vị trí Tổng giám đốc tại OCB, ông Phạm Hồng Hải khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Kết thúc quý I/2026, OCB đạt lợi nhuận trước thuế 1.224 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản đạt 344.098 tỷ đồng , tăng 7% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng (+5%). Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng (+3%).

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng , tăng 39% so với năm 2025. Như vậy kết thúc quý I, nhà băng này mới hoàn thành được 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nhà băng này cũng đặt mục tiêu tổng tài sản vào cuối năm 2026 sẽ tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng ; tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 15%.