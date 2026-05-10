Biến động nhân sự cấp cao nhiều doanh nghiệp lớn trước thềm ĐHĐCĐ

  • Chủ nhật, 10/5/2026 06:26 (GMT+7)
Địa ốc Hoàng Quân nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Chủ tịch. Trong khi Đức Long Gia Lai nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Võ Mộng Hùng.

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa có biến động nhân sự trước thềm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, HQC thông báo nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Bích Thủy với lý do không còn đủ điều kiện và thời gian để tiếp tục đảm nhận công việc.

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân có thay đổi ở 2 nhân sự cấp cao.

Ông Trần Anh Tuấn năm nay 42 tuổi, có trình độ Kỹ sư cơ khí, được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị HQC từ đầu tháng 6/2024. Hiện ông Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Nam Quân, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Peace.

Còn bà Nguyễn Thị Bích Thủy năm nay 58 tuổi, là Kỹ sư xây dựng. Bà Thủy bắt đầu tham gia Ban kiểm soát HQC từ tháng 4/2021 và hiện là Phó ban Quản lý xây dựng Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân.

Đáng chú ý, cả ông Tuấn và bà Thủy hiện không nắm bất kỳ cổ phiếu HQC nào.

Tương tự, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLD) thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Mộng Hùng với lý do cá nhân. Thời gian từ nhiệm kể từ khi có Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của công ty. Theo kế hoạch, DLG dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 17/5 tại Gia Lai.

Ông Võ Mộng Hùng năm nay 52 tuổi, có trình độ cử nhân Quản trị kinh doanh và trung cấp Giao thông vận tải. Ông Hùng tham gia hệ sinh thái Đức Long Gia Lai từ năm 2008 với vai trò Phó Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Đến tháng 6/2020, ông được bầu vào Hội đồng quản trị DLG và đảm nhiệm vị trí này cho đến nay. Hiện tại, ông Hùng không sở hữu cổ phiếu DLG nào.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề cử ông Phạm Văn Binh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngay sau đó, Đức Long Gia Lai đã bổ sung tài liệu trình đại hội về việc ứng cử, đề cử ông Phạm Văn Binh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Phạm Văn Binh năm nay 60 tuổi, có trình độ thạc sĩ Kinh tế phát triển. Theo hồ sơ công bố, ông từng là Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, phụ trách công tác tổng hợp giai đoạn 2010 - 2016, sau đó giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai từ năm 2016 - 2020.

Từ năm 2020 đến tháng 6/2025, ông Binh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai. Hiện ông không nắm giữ chức vụ quản lý tại tổ chức nào.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) cũng biến động nhân sự sau khi miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc thế hệ 8X. Theo đó, TTC Land thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nghi. Bà Nghi năm nay 44 tuổi, có trình độ cử nhân Luật.

Duy Quang/Tiền Phong

  • Công ty Địa ốc Hoàng Quân

    Công ty Địa ốc Hoàng Quân

    Địa ốc Hoàng Quân là công ty chuyên đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội và mở rộng đầu tư sang lĩnh vực giáo dục, tài chính. Các dự án trọng điểm của công ty bao gồm Nhà ở xã hội HQC Plaza, HQC Hóc Môn, Khu cao ốc thương mại – dịch vụ HQC Royal Tower (TP.HCM) và Khu dân cư Thường Thạnh (Cần Thơ).

    • Thành lập: 2000
    • Mã cổ phiếu: HQC

Hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do không bảo đảm mức dự trữ xăng bắt buộc và các vi phạm khác.

