Trật tự mới trong ngành ngân hàng

Bức tranh kế hoạch kinh doanh sau mùa họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 cho thấy khoảng cách ngày càng xa giữa các nhà băng.

Khoảng cách giữa các nhóm ngân hàng ngày càng xa, xét trên cả yếu tố tài sản và hiệu quả kinh doanh. Ảnh: Quỳnh Trang.

ính đến nay, hầu hết ngân hàng thương mại niêm yết trong hệ thống đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay. Đáng chú ý, dù dự báo vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, hầu hết kế hoạch kinh doanh các ngân hàng đặt ra năm nay đều ghi nhận tăng trưởng tích cực so với năm liền trước.

Tuy vậy, kế hoạch kinh doanh năm nay của các ngân hàng cũng cho thấy khoảng cách ngày càng xa giữa các nhóm, xét trên cả yếu tố tài sản lẫn hiệu suất kinh doanh. Trong đó, các ngân hàng quốc doanh như BIDV, VietinBank, Vietcombank vẫn đang vượt trội về mặt tài sản cũng như lợi nhuận, còn nhóm ngoài quốc doanh cỡ lớn như MB, VPBank, Techcombank cũng đang dần bỏ xa nhóm ngân hàng bám đuổi phía sau.

Ngân hàng quốc doanh vẫn vượt trội

Hệ thống ngân hàng trong nước đang chứng kiến sự phân hóa sâu sắc khi nhóm quốc doanh và các ngân hàng tư nhân lớn đang bứt tốc, nới rộng khoảng cách với phần còn lại.

Trong "cuộc đua" lợi nhuận, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (Big 4) dự báo vẫn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu nhờ lợi thế về quy mô tài sản và chất lượng hoạt động ổn định.

Vietcombank dự kiến giữ vững "ngôi vương" với mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 50.000 tỷ đồng năm nay, tăng trên 10% so với năm 2025, trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam chinh phục được con số kỷ lục này. Động lực tăng trưởng của Ngân hàng Ngoại thương dự kiến đến từ nền tảng chất lượng tài sản dẫn đầu hệ thống và hiệu quả từ quá trình tái cơ cấu.

Bám đuổi phía sau là BIDV với mục tiêu lợi nhuận hơn 41.600 tỷ đồng (+10%). Ngân hàng này đặt tham vọng tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ ở mức 15-16% trong khi vẫn kiểm soát chặt chẽ nợ xấu dưới 1,5%. Agribank cũng không đứng ngoài cuộc đua khi đặt kế hoạch lãi 32.500 tỷ đồng (+4%) năm nay.

Trong khi đó, VietinBank không tiết lộ con số lợi nhuận kế hoạch cụ thể, nhưng nhà băng này đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5-10%; dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp theo tốc độ tăng trưởng, hạn mức phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.

VPBank, MB, Techcombank, HDBank tăng tốc

Xếp ngay sau nhóm Big 4 là các "ông lớn" tư nhân. Nhóm này đang hình thành một phân lớp mới với mục tiêu lợi nhuận dao động quanh ngưỡng 30.000- 40.000 tỷ đồng , áp sát nhóm ngân hàng quốc doanh, đồng thời tạo ra khoảng cách lớn với nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ.

Đáng chú ý, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm 2026 lên tới 41.323 tỷ đồng (+35%), vượt Agribank để cạnh tranh trực tiếp với những ngân hàng hiệu quả nhất Việt Nam. Tổng tài sản ngân hàng dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng vào cuối năm nay; dư nợ cấp tín dụng hợp nhất hơn 1,29 triệu tỷ; và số dư tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá hợp nhất dự kiến đạt hơn 1 triệu tỷ.

KHOẢNG CÁCH LỢI NHUẬN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG NGÀY CÀNG LỚN Nguồn: Báo cáo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 các NH. Nhãn Vietcombank BIDV VPBank MB Techcombank Agribank HDBank ACB SHB LPBank VIB TPBank Sacombank OCB ABBank Lợi nhuận mục tiêu tỷ đồng 50000 41600 41323 39400 37500 32500 30000 22338 19165 14982 11550 10300 8100 6960 4500

Trong khi đó, MB đang hướng tới con số 39.400 tỷ đồng (+15%) lợi nhuận năm 2026. Đáng chú ý, Ngân hàng Quân đội đặt mục tiêu giữ vị thế Top 1 về khách hàng với quy mô 40 triệu người dùng, trong đó 60% giao dịch thực hiện qua kênh số. Các chỉ tiêu tài chính khác như tổng tài sản dự kiến tăng sát mốc 2 triệu tỷ đồng , huy động vốn, tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 28-30% so với 2025.

Techcombank thì xây dựng hai kịch bản để ứng phó biến động. Ở kịch bản thuận lợi, ngân hàng kỳ vọng lãi trước thuế 37.500 tỷ đồng (+15%). Ngay cả ở kịch bản thận trọng, con số lợi nhuận này vẫn được ngân hàng đặt ra ở mức cao lên tới 35.000 tỷ đồng (+8%).

Nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh kể trên, các ngân hàng thương mại tư nhân cỡ lớn sẽ chính thức phá bỏ "bức tường" chia cắt với nhóm ngân hàng quốc doanh để bước vào "cuộc đua" lợi nhuận sòng phẳng.

Ngược lại, kế hoạch này cũng tạo ra khoảng cách tương đối lớn với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân phía sau, nơi hầu hết vẫn đang đặt mục tiêu lợi nhuận dưới 30.000 tỷ.

Nhà băng duy nhất đang ở giữa "danh giới" này là HDBank với kế hoạch lợi nhuận 30.000 tỷ đồng năm nay, tăng hơn 40% so với năm 2025. Kế hoạch này được đưa ra dựa trên kỳ vọng tổng tài sản ngân hàng sẽ đạt trên 1,2 triệu tỷ vào cuối năm nay, tăng hơn 28%; tổng huy động vốn dự kiến đạt 1,06 triệu tỷ (+28%); dư nợ tín dụng 804.562 tỷ đồng (+35%); và nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

ACB, SHB nỗ lực

Trong khi đó, Ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy dù đã sở hữu khối tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , nhưng kỳ vọng lợi nhuận năm nay lại tương đối thấp so với nhóm ngân hàng cùng quy mô, dự tính đạt khoảng 22.338 tỷ đồng (+14%).

ACB cho biết năm 2026 được xác định là năm tiếp tục tăng tốc để thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả. Ngân hàng dự kiến tổng tài sản, dư nợ tín dụng và huy động vốn đều sẽ tăng 16% năm nay.

Ngân hàng SHB năm nay cũng xây dựng 2 kịch bản kinh doanh dựa theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao. Trong đó, ở kịch bản cơ sở với tăng trưởng tín dụng 10,2%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 17.665 tỷ đồng (+18%), tổng tài sản đạt gần 975.000 tỷ đồng . Ở kịch bản tích cực hơn với tăng trưởng tín dụng 16%, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 19.165 tỷ đồng (+28%), đồng thời nâng tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Cả hai kịch bản đều kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ở nhóm ngân hàng phía sau, LPBank dự kiến thu về 14.982 tỷ đồng lãi trước thuế năm nay, tăng 5% so với năm liền trước; VIB kỳ vọng lãi 11.550 tỷ đồng (+27%); TPBank đặt mục tiêu lãi 10.300 tỷ đồng (+12%), chính thức gia nhập nhóm các tổ chức tín dụng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ.

Ở các vị trí tiếp theo, Sacombank đặt kế hoạch lãi 8.100 tỷ với mục tiêu quan trọng là đưa quy mô tài sản vượt 1 triệu tỷ. OCB và ABBank lần lượt đặt mục tiêu lợi nhuận 6.960 tỷ và 4.500 tỷ đồng ...