Nhiều ngân hàng tiếp tục hút vốn ngoại

Mùa Đại hội đồng cổ đông năm 2026 chứng kiến sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành ngân hàng.

Những kế hoạch tìm kiếm cổ đông chiến lược và tái cấu trúc vốn tại nhiều nhà băng lớn cho thấy không ít ngân hàng đang chủ động mở cửa để đón dòng vốn quốc tế chất lượng cao.

Tại Đại hội đồng cổ đông của VPBank vừa qua, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT xác nhận kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 1,6 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài ngay trong năm nay. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Lãnh đạo VPBank nhìn nhận nhu cầu tăng vốn là không thể trì hoãn nhất là trong bối cảnh kể cả lợi nhuận giữ lại không chia vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn. Việc mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài vì thế trở thành bước đi mang tính chiến lược.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch SHB - cho biết tiêu chí lựa chọn không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà quan trọng hơn là khả năng đồng hành lâu dài. SHB ưu tiên các đối tác có thể tham gia vào quản trị, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, cũng như kết nối hệ sinh thái khách hàng và chuỗi cung ứng. Đây là cách tiếp cận cho thấy sự dịch chuyển từ “bán vốn” sang “hợp tác giá trị”.

Nhiều ngân hàng đang gia tăng hút vốn ngoại.

Thực tế, SHB dự kiến hoàn tất chuyển nhượng nốt 50% vốn còn lại tại công ty tài chính SHBFC cho Ngân hàng Krungsri (Thái Lan) trong quý II. Thương vụ này không chỉ giúp SHB tối ưu hóa nguồn lực mà còn mở rộng kết nối với thị trường khu vực.

Ở một góc nhìn khác, Sacombank phản ánh rõ bức tranh hai chiều của dòng vốn ngoại. Theo lãnh đạo ngân hàng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm từ 14,51% cuối năm 2025 xuống khoảng 13,64% vào tháng 3/2026. Lãnh đạo ngân hàng này cho rằng, đây chỉ là sự điều chỉnh mang tính chu kỳ, trong khi các thương vụ chiến lược - vốn có tầm nhìn dài hạn - vẫn đang được xúc tiến mạnh mẽ.

Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong “khẩu vị” của dòng vốn ngoại. Nếu trước đây, yếu tố lợi nhuận ngắn hạn được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay các nhà đầu tư chiến lược lại quan tâm nhiều hơn đến khả năng tham gia quản trị, chuyển giao công nghệ và đồng hành dài hạn. Điều này buộc nhiều ngân hàng trong nước phải nâng cấp tiêu chuẩn lựa chọn đối tác.