Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Khoản lỗ trăm triệu USD đang chờ Mỹ sau World Cup

  • Thứ tư, 10/6/2026 05:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong khi FIFA hướng tới kỳ World Cup có doanh thu lớn nhất lịch sử, nhiều thành phố đăng cai tại Mỹ lại đối mặt nguy cơ thâm hụt hàng trăm triệu USD sau giải đấu.

Bên trong sân vận động SoFi đang chuẩn bị cho World Cup 2026.

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng những tranh cãi về bài toán kinh tế đã xuất hiện. Theo các ước tính mới nhất, một số thành phố đăng cai tại Mỹ có thể phải gánh khoản chi lên tới 250 triệu USD để phục vụ giải đấu lớn nhất hành tinh.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Riêng Mỹ chiếm tới 11 địa điểm đăng cai. Trong khi FIFA dự kiến thu về khoảng 13 tỷ USD từ bản quyền truyền hình, tài trợ và bán vé, các chính quyền địa phương lại phải tự chịu phần lớn chi phí vận hành.

Các khoản chi lớn nhất tập trung vào an ninh công cộng, nâng cấp hạ tầng giao thông, kiểm soát đám đông và tổ chức các khu "Fan Fest". Nhiều địa phương phải đầu tư hàng chục triệu USD cho lực lượng cảnh sát, hệ thống giám sát và các phương án bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Một trở ngại khác đến từ các điều khoản thương mại của FIFA. Các thành phố chủ nhà không được tự do hợp tác với những doanh nghiệp cạnh tranh cùng ngành với các nhà tài trợ chính thức của giải. Điều này khiến khả năng khai thác nguồn thu từ lượng khách du lịch khổng lồ bị hạn chế đáng kể.

World Cup anh 1

Giải đấu tại Bắc Mỹ năm nay dự kiến giúp FIFA mang về nguồn thu khổng lồ.

Những lo ngại này từng khiến các thành phố lớn như Chicago và Minneapolis từ bỏ ý định đăng cai. Khi đó, lãnh đạo thành phố Chicago cho rằng việc chấp nhận các điều kiện tài chính từ FIFA là một rủi ro quá lớn đối với ngân sách địa phương.

Dù vậy, nhiều địa phương vẫn đặt cược vào hiệu ứng kinh tế mà World Cup mang lại. New York, Los Angeles hay Miami kỳ vọng đón hàng trăm nghìn du khách quốc tế, qua đó thúc đẩy doanh thu khách sạn, nhà hàng, bán lẻ và dịch vụ giải trí.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ. Đằng sau những khán đài chật kín người hâm mộ là bài toán kinh tế phức tạp, nơi không phải thành phố chủ nhà nào cũng chắc chắn trở thành người chiến thắng sau tiếng còi mãn cuộc.

Vợ Maguire gây bão

Trong lúc Harry Maguire tận hưởng kỳ nghỉ ở Barbados sau cú sốc bị loại khỏi World Cup 2026, vẻ quyến rũ của bà xã Fern thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

11 giờ trước

Mainoo gây ngỡ ngàng ở tuyển Anh

Kobbie Mainoo khiến các đồng đội tuyển Anh phải trầm trồ với những pha xử lý đầy ngẫu hứng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

12 giờ trước

CĐV Iran bị tước vé World Cup phút chót

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) vừa cáo buộc các yếu tố chính trị can thiệp vào World Cup sau khi lượng vé phân bổ cho người hâm mộ nước này bị thu hồi đột ngột.

12 giờ trước

Ác mộng của các đại diện Châu Âu tại World Cup 2026 Thời tiết đang trở thành vấn đề ám ảnh các đại diện Châu Âu ngay trước thềm World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup World Cup 2026 Minneapolis Đăng cai chi phí Mỹ Los Angeles Miami New York

    Đọc tiếp

    Muc dai ngo 195 trieu bang cho Salah hinh anh

    Mức đãi ngộ 195 triệu bảng chờ Salah

    35 phút trước 06:06 10/6/2026

    0

    Mohamed Salah đang đứng trước cơ hội nhận mức đãi ngộ lên tới 195 triệu bảng nếu đồng ý chuyển sang thi đấu tại Saudi Arabia.

    Muc gia khong tuong cua Alvarez hinh anh

    Mức giá không tưởng của Alvarez

    58 phút trước 05:43 10/6/2026

    0

    Lời đề nghị trị giá 150 triệu euro từ Real Madrid cho tiền đạo Julian Alvarez mới đây chính thức bị Atletico Madrid khước từ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý