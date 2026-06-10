Khoản lỗ trăm triệu USD đang chờ Mỹ sau World Cup

Trong khi FIFA hướng tới kỳ World Cup có doanh thu lớn nhất lịch sử, nhiều thành phố đăng cai tại Mỹ lại đối mặt nguy cơ thâm hụt hàng trăm triệu USD sau giải đấu.

Bên trong sân vận động SoFi đang chuẩn bị cho World Cup 2026.

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng những tranh cãi về bài toán kinh tế đã xuất hiện. Theo các ước tính mới nhất, một số thành phố đăng cai tại Mỹ có thể phải gánh khoản chi lên tới 250 triệu USD để phục vụ giải đấu lớn nhất hành tinh.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Riêng Mỹ chiếm tới 11 địa điểm đăng cai. Trong khi FIFA dự kiến thu về khoảng 13 tỷ USD từ bản quyền truyền hình, tài trợ và bán vé, các chính quyền địa phương lại phải tự chịu phần lớn chi phí vận hành.

Các khoản chi lớn nhất tập trung vào an ninh công cộng, nâng cấp hạ tầng giao thông, kiểm soát đám đông và tổ chức các khu "Fan Fest". Nhiều địa phương phải đầu tư hàng chục triệu USD cho lực lượng cảnh sát, hệ thống giám sát và các phương án bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Một trở ngại khác đến từ các điều khoản thương mại của FIFA. Các thành phố chủ nhà không được tự do hợp tác với những doanh nghiệp cạnh tranh cùng ngành với các nhà tài trợ chính thức của giải. Điều này khiến khả năng khai thác nguồn thu từ lượng khách du lịch khổng lồ bị hạn chế đáng kể.

Giải đấu tại Bắc Mỹ năm nay dự kiến giúp FIFA mang về nguồn thu khổng lồ.

Những lo ngại này từng khiến các thành phố lớn như Chicago và Minneapolis từ bỏ ý định đăng cai. Khi đó, lãnh đạo thành phố Chicago cho rằng việc chấp nhận các điều kiện tài chính từ FIFA là một rủi ro quá lớn đối với ngân sách địa phương.

Dù vậy, nhiều địa phương vẫn đặt cược vào hiệu ứng kinh tế mà World Cup mang lại. New York, Los Angeles hay Miami kỳ vọng đón hàng trăm nghìn du khách quốc tế, qua đó thúc đẩy doanh thu khách sạn, nhà hàng, bán lẻ và dịch vụ giải trí.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ. Đằng sau những khán đài chật kín người hâm mộ là bài toán kinh tế phức tạp, nơi không phải thành phố chủ nhà nào cũng chắc chắn trở thành người chiến thắng sau tiếng còi mãn cuộc.

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