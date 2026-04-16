Khách Tây bất ngờ khi mổ, nằm viện 5 ngày ở Việt Nam hết 60 triệu đồng

Baz Mattaz (63 tuổi, người Anh) bất ngờ với chi phí và tốc độ điều trị tại Đà Nẵng sau biến cố sức khỏe, hoàn tất phẫu thuật chỉ trong 5 ngày.

Hành trình chữa bệnh với chi phí "thấp bất ngờ nhưng chất lượng vượt ngoài kỳ vọng" của Baz Mattaz (63 tuổi, người Anh) ở Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Baz cho biết đã vượt qua biến cố sức khỏe. Ông đăng tải bài viết như lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ tại một bệnh viện ở Đà Nẵng.

"Tôi sẽ luôn biết ơn Việt Nam và con người nơi đây vì những gì mình đã nhận được", ông nói.

Baz đã xuất viện, song vẫn cần theo dõi sức khỏe tại nhà.

Biến cố

Baz Mattaz cho biết ông đã bay qua lại giữa Việt Nam và Anh trong suốt 7 năm qua, và mong muốn có thể gắn bó lâu dài với Việt Nam sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong một lần lưu trú gần đây, ông bất ngờ gặp biến cố sức khỏe và phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.

Theo chia sẻ, ông có tiền sử mắc phì đại tuyến tiền liệt lành tính (BPH), một bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Trước đó tại Anh, ông chủ yếu được điều trị bằng thuốc trong thời gian dài - phương pháp thường được áp dụng trong hệ thống National Health Service đối với các trường hợp chưa có biến chứng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của ông dần tiến triển nặng. “Tôi bị bí tiểu, dòng nước tiểu bị tắc nghẽn, dẫn đến ứ đọng và bắt đầu ảnh hưởng đến chức năng thận”, ông kể lại, cho biết các phương pháp điều trị nội khoa khi đó không còn hiệu quả.

Baz Mattaz bất ngờ vì chi phí và chất lượng điều trị tại Việt Nam.

Ngày 8/3, ông nhập viện tại một cơ sở y tế trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường Nam, TP Đà Nẵng) trong tình trạng cấp cứu. Tại đây, ông được tư vấn thực hiện HoLEP - kỹ thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium, được đánh giá là phương pháp ít xâm lấn và thường áp dụng trong các trường hợp phì đại tuyến tiền liệt kích thước lớn hoặc có biến chứng.

Trước khi đưa ra quyết định, ông đã liên hệ với bác sĩ điều trị tại Anh cũng như bạn bè đang làm việc trong hệ thống y tế công để tham khảo ý kiến. Theo lời ông, nhiều người khuyên nên tiến hành điều trị ngay tại Việt Nam, do nếu quay về Anh, ông có thể phải chờ đợi trong một khoảng thời gian nhất định để được phẫu thuật nếu không thuộc diện ưu tiên. Ông cũng cho biết chi phí điều trị dịch vụ tại Anh có thể ở mức cao.

5 ngày điều trị

Quyết định điều trị tại Việt Nam nhanh chóng cho thấy hiệu quả. Theo Baz, trong khoảng 5 ngày kể từ khi nhập viện, ông đã hoàn tất các bước chính từ thăm khám, phẫu thuật đến giai đoạn hồi phục ban đầu.

Ca phẫu thuật bằng phương pháp HoLEP diễn ra thuận lợi, giúp cải thiện tình trạng tắc nghẽn đường tiểu. Ông cho biết ấn tượng không chỉ đến từ kết quả điều trị mà còn ở tốc độ xử lý và cách tổ chức của đội ngũ y tế.

Tổng chi phí cho toàn bộ quá trình điều trị vào khoảng 60 triệu đồng (gần 1.750 bảng Anh). Theo ước tính của ông, mức này thấp hơn đáng kể so với chi phí điều trị tư nhân tại Anh.

“Các bác sĩ và nhân viên y tế rất tận tâm, chuyên nghiệp. Nhiều người có thể giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt”, ông chia sẻ.

Baz cho biết muốn sống yên bình tại Việt Nam sau khi nghỉ hưu.

Sau ca phẫu thuật, ông được xuất viện vào ngày 13/3. Tuy nhiên, Baz cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 3A, tức mức suy giảm chức năng thận ở mức trung bình, có thể liên quan đến tình trạng tắc nghẽn kéo dài trước đó. Điều này buộc ông phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng.

Không chỉ Baz Mattaz, một số người nước ngoài cũng tỏ ra bất ngờ với chất lượng và chi phí điều trị y tế tại Việt Nam thời gian gần đây. Đầu tháng 4, bà Susan Lindgren (58 tuổi, quốc tịch Mỹ) cũng từng gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm khám mắt tại Đà Nẵng với chi phí "khó tin".

Theo đó, trong một lần gặp vấn đề về thị lực khi đang du lịch, bà đến một cơ sở y tế địa phương để kiểm tra. Tại đây, bà được bác sĩ thăm khám khá đầy đủ, bao gồm kiểm tra thị lực, soi mắt và tư vấn tình trạng cụ thể.

Tuy nhiên, điều khiến nữ du khách Mỹ bất ngờ không nằm ở quy trình khám mà là hóa đơn cuối cùng chỉ 45.000 đồng (chưa đến 2 USD ). Susan Lindgren cho biết bà đã phải hỏi lại nhiều lần vì nghĩ có sự nhầm lẫn, bởi tại Mỹ, chi phí cho một lần khám tương tự thường cao hơn, có thể lên tới hàng trăm USD nếu không có bảo hiểm.

Ông James Peranteau, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, nhận định du lịch y tế là lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác. Trong khi đó, ông Trần Thế Việt, đại diện Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam, cho biết lượng khách quốc tế phục hồi mạnh sau đại dịch là nền tảng để phát triển mô hình kết hợp điều trị và nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Dù vậy, theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, và ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), du lịch y tế vẫn cần giải quyết các điểm nghẽn về tiêu chuẩn hóa, liên kết và cơ chế phối hợp. Xu hướng hiện nay không chỉ dừng ở điều trị mà còn mở rộng sang chăm sóc sức khỏe, phục hồi, đòi hỏi sự đồng bộ từ visa, lưu trú đến bảo hiểm quốc tế.