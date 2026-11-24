Triển lãm công nghiệp văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) thu hút đông khách tham quan. Nhiều trải nghiệm kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ tạo được sự thích thú.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động với sự kiện Không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của TP.HCM. Trong ba ngày 22-24/11, tuyến phố được bố trí thành nhiều khu vực trưng bày, với sự góp mặt của các doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Với nhiều đơn vị tham gia, đây là dịp để giới thiệu những ý tưởng mới, đồng thời ghi nhận phản hồi của thị trường đối với các sản phẩm văn hóa. Về phía khách tham quan, sự kiện cũng mang đến cơ hội khám phá quá trình sáng tạo và tìm hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi thiết kế, tác phẩm.

Đưa công nghệ vào trải nghiệm văn hóa

Theo ghi nhận, chiều 24/11, phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục đón đông đảo người dân và du khách trong ngày cuối diễn ra triển lãm. Dù phải đến 18h các chương trình biểu diễn nghệ thuật mới bắt đầu, ngay từ khoảng 15h, dòng người đã tấp nập đổ về các gian hàng.

Dọc tuyến phố, sáu công trình mô phỏng hình ảnh nón lá khổng lồ được thiết kế với màu sắc và cách bài trí riêng, tương ứng với từng lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, các đơn vị cũng chú trọng xây dựng những hoạt động mang tính tương tác. Nhiều gian hàng tổ chức trò chơi, tặng quà lưu niệm để khuyến khích khách tham quan trực tiếp trải nghiệm.

Không khí nhộn nhịp tại triển lãm công nghiệp văn hóa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 24/11.

Một trong những điểm thu hút sự chú ý là không gian giới thiệu ngành quảng cáo với sự xuất hiện của robot. Việc ứng dụng công nghệ vào quảng bá văn hóa cũng được thể hiện khá thú vị tại khu vực du lịch, thông qua trò chơi mô phỏng cuộc đua ghe ngo của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Ở không gian nghệ thuật biểu diễn, khách tham quan có dịp gặp gỡ các nghệ sĩ hát bội, tìm hiểu về cách hóa trang và ý nghĩa của những bộ trang phục sân khấu. Khu vực thủ công mỹ nghệ cũng khá nhộn nhịp khi nhiều vị khách được tự tay trang trí nón lá hay làm quen với kỹ thuật sơn mài dưới sự hướng dẫn của những người làm nghề.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Tổng giám đốc WTC Becamex, cho biết đơn vị mang đến triển lãm nhiều thiết kế nội thất của các tác giả trẻ từng tham gia giải Hoa Mai. Các sản phẩm kết hợp công nghệ chế biến gỗ với kỹ thuật thủ công, qua đó thể hiện những tìm tòi trong việc đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào phong cách nội thất đương đại.

Tổng giám đốc WTC Becamex kỳ vọng đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế.

“Qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn phát huy nội lực của ngành thủ công mỹ nghệ, thúc đẩy thị trường trong nước cũng như đưa sản phẩm ra thế giới. Trong hai ngày vừa qua, mức độ quan tâm của khán giả trẻ rất nồng nhiệt”, bà Linh chia sẻ. Theo bà, chương trình còn thu hút hàng trăm bạn trẻ thuộc cộng đồng cosplay tham gia diễu hành, tạo cơ hội giao lưu văn hóa.

Tại gian hàng gốm sứ Minh Long, các nhân viên cũng dành thời gian giới thiệu với khách tham quan về những câu chuyện gắn với từng sản phẩm. Yên Vi (22 tuổi), đại diện gian hàng, cho biết thông qua các thiết kế được lựa chọn trưng bày, đơn vị mong muốn truyền tải những giá trị gần gũi trong đời sống tinh thần của người Việt, đặc biệt là lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ.

“Không khí tại triển lãm rất nhộn nhịp, vui vẻ. Mặc dù đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức, mọi người rất hào hứng, có sự chuẩn bị kỹ càng và đầu tư”, Yên Vi chia sẻ.

Yên Vi bất ngờ trước sự quan tâm của khách tham quan dành cho các sản phẩm tại triển lãm.

Người trẻ, du khách quốc tế hào hứng

Càng về cuối buổi chiều, lượng khách tham quan càng đông, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều nhóm bạn tranh thủ ngày nghỉ lễ để gặp gỡ, vui chơi và chụp ảnh bên những công trình được dựng dọc phố đi bộ. Các hoạt động trải nghiệm miễn phí cũng giúp giới trẻ tiếp cận những loại hình nghệ thuật vốn ít có dịp tìm hiểu trong đời sống thường ngày.

Cao Nhật Trường (27 tuổi, sống tại khu vực quận 12, TP.HCM) biết đến sự kiện thông qua mạng xã hội. Là người yêu thích cosplay, Trường ban đầu đến triển lãm với mong muốn gặp gỡ, chụp ảnh cùng các cosplayer. Khi dạo quanh các gian hàng, anh cũng tỏ ra thích thú với gian hàng gốm.

“Bình thường, mình không thường xuyên tham gia những hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mình thấy chương trình lần này rất ý nghĩa, giúp giới trẻ biết thêm về văn hóa của Việt Nam”, Nhật Trường chia sẻ.

Chị Thanh Thảo cùng gia đình đến tham quan triển lãm nhân dịp nghỉ lễ.

Triển lãm cũng trở thành điểm đến của nhiều gia đình trong ngày nghỉ lễ. Chị Thanh Thảo cùng người thân di chuyển bằng xe buýt từ khu vực Bình Dương đến trung tâm thành phố. Chị cho biết việc đi lại khá thuận tiện và đánh giá cao sự phong phú về nội dung tại sự kiện.

“Dịp này, tôi có cơ hội đi tìm hiểu thêm về văn hóa, những sản phẩm trưng bày ở đây nhìn cũng rất đẹp. Tôi thấy việc có thêm một ngày nghỉ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam là hợp lý”, chị Thảo bày tỏ.

Một điểm đáng chú ý trong những ngày diễn ra triển lãm là sự hiện diện của khá đông du khách quốc tế. Vị trí ngay trung tâm thành phố giúp sự kiện dễ dàng thu hút những vị khách đang trong hành trình khám phá TP.HCM. Nhiều người hào hứng chụp ảnh cùng các nghệ sĩ trong trang phục truyền thống, chủ động trò chuyện với đại diện các gian hàng để hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Rahul (Ấn Độ) cùng gia đình thích thú trước không khí sôi động tại triển lãm.

Rahul, du khách đến từ Mumbai (Ấn Độ), cùng gia đình tình cờ biết đến triển lãm khi dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bầu không khí lễ hội khiến các thành viên thích thú và quyết định dành thêm thời gian khám phá những khu vực trưng bày.

“Không khí ở đây rất sôi động, chúng tôi rất thích. Dù chưa hiểu hết những nội dung được giới thiệu vì rào cản ngôn ngữ, tôi thấy rất vui khi có đông người đến tham quan. Đây cũng là một không gian rất phù hợp để các gia đình cùng nhau trải nghiệm”, Rahul nói.

Eunice (Malaysia) ấn tượng với các sản phẩm văn hóa và sự thân thiện của người Việt Nam.

Eunice, du khách đến từ Malaysia, đặc biệt yêu thích các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại triển lãm. Cô cho biết sự kiện mang đến cho mình cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, đồng thời giao lưu với bạn bè quốc tế trong chuyến du lịch tại TP.HCM.

“Tôi khá ấn tượng với sự đa dạng của các sản phẩm văn hóa tại đây. Người Việt Nam rất thân thiện, dù đôi lúc tôi vẫn cần sử dụng công cụ dịch thuật để hỗ trợ giao tiếp”, Eunice chia sẻ.