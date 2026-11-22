Mỹ Tâm cho thấy phong độ đáng nể khi trình diễn 40 tiết mục trong gần 4 tiếng. Dù ghi điểm ở giọng hát và phối khí, concert vẫn để lại một số tiếc nuối.

Những năm gần đây, thị trường concert Việt chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, với ngày càng nhiều chương trình được tổ chức trên khắp cả nước. Song, xét riêng các concert cá nhân, số nghệ sĩ có khả năng thu hút hàng chục nghìn khán giả vẫn còn khá hạn chế. Trong bối cảnh đó, Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao hàng đầu Vpop, khi See The Light tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) quy tụ khoảng 40.000 khán giả, thuộc nhóm những đêm nhạc cá nhân có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam.

Gần một năm sau, Mỹ Tâm tiếp tục mang See The Light đến TP.HCM, thu hút khoảng 25.000 khán giả trong đêm diễn tối 21/11. Bên cạnh những điều chỉnh về âm nhạc và dàn dựng, chương trình lần này còn gây chú ý khi nữ ca sĩ gần như một mình đảm nhận 40 tiết mục trong gần 4 tiếng. Khối lượng biểu diễn này đặt ra thử thách không nhỏ về khả năng kiểm soát giọng hát và duy trì phong độ xuyên suốt đêm nhạc.

Giọng hát nội lực, những bản phối thú vị

Về tổng thể, See The Light – Day 2 được xây dựng thành nhiều chương với màu sắc âm nhạc và tinh thần trình diễn khác nhau. Mở đầu bằng liên khúc Họa mi tóc nâu – Tóc nâu môi trầm, đêm nhạc đưa khán giả qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, kết hợp những bản hit quen thuộc với các sáng tác mới như Hoa nắng, Em vẫn ở đây. Các phần biểu diễn cũng đa dạng về phong cách, từ acoustic, pop ballad đến pop rock, dance.

Điểm sáng rõ nét nhất của concert vẫn là giọng hát của nữ ca sĩ. Vốn được biết đến với chất giọng dày, khỏe, có nội lực và âm sắc đặc trưng, cô tiếp tục phát huy những thế mạnh ấy trên sân khấu. Xuyên suốt đêm diễn, Mỹ Tâm duy trì khả năng hát live khá ổn định, xử lý giai điệu uyển chuyển. Dù không thường xuyên phô diễn những nốt cao kéo dài, cô vẫn thể hiện chắc chắn, giàu cảm xúc ở các đoạn cao trào.

Mỹ Tâm một mình đảm nhận 40 tiết mục trong concert kéo dài gần 4 tiếng trước 25.000 khán giả. Ảnh: Minh Thúy.

Qua những bản ballad như Dường như ta đã, Nếu anh đi hay Biết khi nào gặp lại, thế mạnh về cách nhấn nhá và truyền tải cảm xúc của giọng ca sinh năm 1981 tiếp tục được phát huy. Đặc biệt, Tay vớt ánh trăng được phối theo phong cách pop ballad, giữ được sự da diết nhưng vẫn dễ tiếp nhận trên sân khấu lớn. Phần hòa âm tiết chế, dành nhiều không gian cho giọng hát, nhất là ở những đoạn cao trào.

Đóng góp đáng kể vào chất lượng âm nhạc của đêm diễn còn có ban nhạc do Hoài Sa dẫn dắt. Các nhạc công thể hiện lối chơi uyển chuyển, giàu cảm xúc và phối hợp ăn ý với giọng ca chính. Trong những bản tình ca, tiếng piano của Hoài Sa được xử lý tinh tế, còn ở các phần pop rock, trống và guitar mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đáng khen là những đoạn chuyển nhịp bất ngờ, tạo cảm giác lạ tai nhưng vẫn giữ được sự liền mạch của bản hòa âm.

Khâu phối khí cũng có nhiều điểm đáng ghi nhận, nhất là cách làm mới những ca khúc quen thuộc. Một số bài hát được kết hợp thành các bản mashup thú vị, với phần chuyển nhạc và thay đổi tempo khá mượt mà. Chuyện như chưa bắt đầu được thể hiện bằng bản phối mạnh mẽ, dữ dội hơn phiên bản ballad quen thuộc. Tiết tấu dồn dập cùng cách xử lý giọng hát làm nổi bật cảm xúc đau khổ, giằng xé trong ca khúc.

Trong khi đó, Yêu dại khờ gây thích thú với phần hòa âm mang hơi hướm Y2K, sử dụng tiếng synth nổi bật cùng nhịp điệu điện tử bắt tai. Diện mạo mới khiến bài hát trở nên trẻ trung, sôi động hơn nhưng vẫn giữ được giai điệu đặc trưng. Những thử nghiệm này cho thấy sự tìm tòi của ê-kíp trong cách tiếp cận các sáng tác cũ.

Giọng hát ổn định cùng những bản phối mới là điểm sáng của See The Light – Day 2. Ảnh: Minh Thúy.

Sức bền đáng nể của Mỹ Tâm

Bên cạnh giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu tiếp tục là thế mạnh của Mỹ Tâm. Không có MC hay ca sĩ khách mời, cô trực tiếp dẫn dắt chương trình, giao lưu và tương tác với hàng chục nghìn người xem. Kinh nghiệm biểu diễn lâu năm giúp nữ ca sĩ giữ được sự chủ động, kể cả khi liên tục thay đổi phong cách trình diễn và di chuyển trên sân khấu rộng lớn.

Về dàn dựng, concert cho thấy sự đầu tư với sân khấu liên tục biến đổi về ánh sáng, hình ảnh và cách bố trí. Sự xuất hiện của vũ đoàn, những màn chuyển đổi trang phục cùng hiệu ứng thị giác tạo nên sự đa dạng về hình thức. Một trong những ý tưởng thú vị là màn thay trang phục trực tiếp trước khán giả, kết hợp phần chuyển nhạc và tăng tempo khá liền mạch.

Tuy nhiên, không phải ý tưởng hình ảnh nào cũng mang lại hiệu quả như mong đợi. Một số visual có phần sến, sử dụng hình ảnh minh họa khá trực diện, điển hình là đôi cánh xuất hiện trên sân khấu. Các chuyển động đồ họa đôi lúc thiếu tự nhiên, trong khi ánh sáng ở vài tiết mục khá tối, khiến gương mặt ca sĩ không được thể hiện rõ.

Ở khía cạnh trình diễn, Mỹ Tâm dành nhiều thời lượng cho vũ đạo, với phong cách hiện đại và có phần táo bạo hơn hình ảnh quen thuộc. Cô xuất hiện trong trang phục đen ôm sát, thực hiện những bước nhảy gợi cảm bên vũ đoàn. Đặc biệt, ở màn solo với bộ trang phục đỏ lấp lánh, nữ ca sĩ thể hiện khả năng vũ đạo đa dạng, kết hợp các động tác mang hơi hướm belly dance, Latin và tango. Màn đánh trống cũng mang đến một hình ảnh khác biệt trên sân khấu.

Mỹ Tâm gây chú ý với những màn vũ đạo gợi cảm, kết hợp nhiều phong cách. Ảnh: BTC.

Dù vũ đạo chưa phải thế mạnh nổi bật nhất, cô vẫn thể hiện sự linh hoạt và tự tin. Đáng ghi nhận là khả năng kết hợp hát live với những động tác đòi hỏi nhiều thể lực, trong khi chất lượng giọng hát nhìn chung ít bị ảnh hưởng.

Dẫu vậy, cách sắp xếp setlist vẫn là hạn chế đáng tiếc của See The Light - Day 2. Dù liên tục thay đổi hình ảnh sân khấu, chương trình chưa duy trì được nhịp cảm xúc đồng đều. Đặc biệt, ở khoảng giữa, nhiều bài hát có tinh thần và màu sắc âm nhạc tương đồng được bố trí liên tiếp, phần lớn cũng chưa thuộc nhóm bản hit nổi bật nhất trong sự nghiệp của giọng ca Họa mi tóc nâu. Điều này khiến không khí có phần chùng xuống, thiếu những điểm nhấn đủ sức duy trì sự hào hứng của khán giả.

Phải đến gần cuối chương trình, khi những bản hit lớn lần lượt vang lên, đêm diễn mới thực sự lấy lại sức hấp dẫn. Các ca khúc quen thuộc được phối theo phong cách sôi động, giàu năng lượng hơn, giúp nữ ca sĩ khuấy động hàng chục nghìn người xem. Những màn hòa giọng tập thể cũng tạo nên các cao trào mà phần giữa còn thiếu.

Concert được đầu tư công phu về sân khấu. Ảnh: BTC.

Ở những phút cuối, Mỹ Tâm giới thiệu sáng tác mới Em vẫn ở đây, dành tặng những người đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ xúc động khi cảm ơn ê-kíp, trước khi khép lại đêm nhạc bằng Ước gì.

See The Light - Day 2 có thể chưa phải một concert thực sự hoàn hảo nhưng với những người đã yêu mến và đồng hành cùng Mỹ Tâm suốt nhiều năm, đêm nhạc vẫn là trải nghiệm đáng nhớ, khi họ được nghe lại những ca khúc quen thuộc và chứng kiến thần tượng tiếp tục duy trì phong độ trên sân khấu. Đây cũng là giá trị riêng mà không phải concert nào cũng có thể mang lại.