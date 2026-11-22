Dừng chân ở vòng 3 của Ca sĩ mặt nạ nhưng Ngọc Sơn cho biết anh không tiếc nuối. Danh ca hài lòng với những gì đã thể hiện trong chương trình.

Ca sĩ mặt nạ bước vào vòng đấu loại trực tiếp với luật chơi căng thẳng hơn. Ở vòng 3, 4 giọng ca cùng bảng được chia thành 2 cặp đối đầu dựa trên lựa chọn của khán giả và các cố vấn. Nghệ sĩ có lượt bình chọn thấp hơn trong mỗi cặp phải tháo mặt nạ, rời chương trình.

Kết thúc tập 8, 2 người bị loại là Lyhan và Ngọc Sơn. Họ để thua với số phiếu bình chọn sít sao trong cuộc đấu với Khỉ Xù Mì và Mad Long.

Tập 8 Ca sĩ mặt nạ là cuộc đấu của 4 mascot bảng B.

Lyhan lộ diện

Trong tập 8 phát sóng tối 21/11, Khỉ Xù Mì, Mimibu, Thỏ Rabibuum và Mad Long cạnh tranh 2 suất đi tiếp. Mở đầu chương trình, cả 4 mascot cùng trình diễn bài hát Cô đơn trên sofa do Tăng Duy Tân sáng tác, từng được Hồ Ngọc Hà thể hiện.

Trong khi Khỉ Xù Mì, Mimibu và Mad Long mang đến những màu giọng nữ mềm mại, nhẹ nhàng, Thỏ Rabibuum tạo sự khác biệt với chất giọng dày, cách luyến láy và nhả chữ tự nhiên, ngẫu hứng. Phong cách này có nhiều điểm tương đồng với danh ca Ngọc Sơn. Phần kết hợp mang đến màu sắc mới cho ca khúc, dù một số đoạn chưa thực sự ăn khớp với phần nhạc. Phần cao trào cũng chưa bùng nổ như mong đợi.

Ở cặp đấu đầu tiên, Mimibu đối đầu Khỉ Xù Mì. Sau phần trình diễn ở vòng trước gây nhiều tranh luận, thậm chí bị một bộ phận khán giả chê là thảm họa, Mimibu có sự cải thiện đáng kể về cách xử lý giọng hát trong tập mới.

Với ca khúc Đắng Dược, mascot tiếp tục theo đuổi màu sắc ma mị, bay bổng và cách xử lý riêng biệt. Tuy nhiên, lần này Mimibu tiết chế hơn, tạo nên không gian trình diễn có dấu ấn cá nhân rõ nét. Dù vậy, phần thể hiện vẫn chưa đủ sức bứt phá giúp mascot giành chiến thắng. Một trong những nguyên nhân có thể đến từ việc màu sắc âm nhạc của Mimibu không có nhiều thay đổi so với vòng trước, trong khi giọng hát cũng khá dễ nhận diện.

Lyhan mất cơ hội bước tiếp ở Ca sĩ mặt nạ.

Kết quả, người đứng sau mascot Mimibu được tiết lộ là Lyhan, Á quân Em xinh "say hi". Như vậy, nữ ca sĩ phải dừng cuộc chơi ở vòng đấu này.

Đối thủ của Mimibu là Khỉ Xù Mì thể hiện ca khúc Sau hình bóng với giọng hát nội lực và những nốt cao nổi bật. Mascot cho thấy khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các quãng giọng, kết hợp nhiều cách xử lý khác nhau. Đặc biệt, phần kết với những cú chuyển từ nốt cao xuống quãng giọng khác cùng kỹ thuật head voice khiến các cố vấn bất ngờ.

Ngọc Sơn dừng chân

Ở cặp đấu còn lại, Mad Long và Thỏ Rabibuum lần lượt mang đến 2 màu sắc âm nhạc khác nhau. Mad Long lựa chọn Mình yêu đến đây thôi. Đây là bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa lời tự sự của người đang cố gắng vượt qua nỗi đau, chấp nhận dừng lại và buông tay để cả 2 không tiếp tục chịu những tổn thương.

So với những lần xuất hiện trước, Mad Long có sự chuyển biến trong cách truyền tải cảm xúc. Phần trình diễn khiến cố vấn Bích Phương xúc động. Cô cho biết bản thân thực sự nhập tâm và cảm thấy chạnh lòng khi lắng nghe tiết mục.

Thỏ Rabibuum chính là Ngọc Sơn như dự đoán của khán giả.

Trong khi đó, Thỏ Rabibuum mang đến cách thể hiện khác biệt nhưng vẫn giữ được tinh thần của ca khúc E là không thể. Lối thể hiện, giọng hát của mascot này sự chân thật, tự nhiên và chất phác, kể cả khi tiết tấu bài hát thay đổi. Trấn Thành dành nhiều lời khen cho Thỏ Rabibuum. Cố vấn nhận xét nhân vật này có khả năng biến những ca khúc được giao thành màu sắc âm nhạc riêng.

Kết thúc 2 màn đối đầu, kết quả bình chọn từ khán giả xác định Mad Long và Khỉ Xù Mì là 2 mascot giành quyền đi tiếp tại The Masked Singer Vietnam 2026. Cụ thể, Mad Long nhận 50,48% lượt bình chọn, nhỉnh hơn Thỏ Rabibuum với 49,52%. Ở cặp đấu còn lại, Khỉ Xù Mì giành chiến thắng với 54,29%, trong khi Mimibu nhận 45,71%.

Như vậy, Thỏ Rabibuum và Mimibu phải dừng cuộc chơi, đồng thời tháo mặt nạ để tiết lộ danh tính trước khán giả. Và giọng ca sau mascot Thỏ Rabibuum chính là Ngọc Sơn. Khi bị loại, Ngọc Sơn cho biết anh hài lòng với việc dừng chân ở vòng 3 vì ban đầu anh không tự tin tham gia chương trình. Nhưng sau đó, anh quyết định xuất hiện vì quá yêu thích The Masked Singer.

Bên cạnh sự xuất hiện khá nhiều của các em xinh, anh trai trong "vũ trụ say hi", Ca sĩ mặt nạ mùa này còn gây chú ý bởi việc nhiều danh tính nghệ sĩ được khán giả dự đoán từ sớm. Trước khi tháo mặt nạ, không ít người xem đã nhận ra Thỏ Rabibuum là Ngọc Sơn, Mimibu là Lyhan hay KOALAOKE là buitruonglinh… Khỉ Xù Mì được cho là Muội, trong khi Mad Long có giọng hát được nhận xét tương đồng với Văn Mai Hương.

Việc nhiều nhân vật nhanh chóng bị khán giả nhận diện khiến yếu tố bất ngờ của chương trình phần nào giảm sút. Đây cũng là một trong những điểm khiến mùa thi năm nay trở nên dễ đoán hơn so với kỳ vọng của người xem.