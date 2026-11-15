2 nghệ sĩ bị loại ở Ca sĩ mặt nạ

Sau khi Negav, Quân A.P và CONGB bị loại, Ca sĩ mặt nạ 2026 tiếp tục chia tay hai mascot Cao Bồi Lang và KOALAOKE. Danh tính của họ lần lượt là Anh Quân Idol và buitruonglinh.

Tối 14/11, Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 bước vào vòng đấu mới với 4 mascot gồm Báo Berry, Cậu Tư Lành, KOALAOKE và Cao Bồi Lang. Trong đó, KOALAOKE từ trước đã được khán giả đồn đoán là buitruonglinh, còn Cậu Tư Lành có nhiều điểm tương đồng với giọng ca của Phạm Anh Duy. Tập này có sự tham gia của hai cố vấn khách mời Orange và JSOL.

Ở vòng này, 4 mascot được chia làm 2 cặp đối đầu. Ai có số phiếu bình chọn thấp hơn trong mỗi cặp đấu phải dừng chân. Cả 4 mascot đều có những màn trình diễn ấn tượng, hấp dẫn với những màu sắc khác nhau, khiến kết quả đối đầu trở nên khó đoán.

Sau 2 lượt đấu cặp, Cao Bồi Lang và KOALAOKE nhận số phiếu bình chọn thấp hơn đối thủ, dẫn đến phải tháo mặt nạ và dừng cuộc chơi. Danh tính của KOALAOKE không khó đoán. Anh chính là buitruonglinh, còn Cao Bồi Lang là Anh Quân Idol.

Anh Quân Idol lộ diện sau màn đối đầu với Báo Berry

Khác với hai vòng trước, tập 7 cảu chương trình mở màn bằng bản mashup Hôn lễ của em và Ngày em đẹp nhất, quy tụ cả 4 mascot trên cùng sân khấu. Màn kết hợp tạo nên những màu sắc âm nhạc bất ngờ. Báo Berry và Cậu Tư Lành tiếp tục gây chú ý với chất giọng nội lực, quãng rộng cùng những nốt cao vang sáng. KOALAOKE ghi điểm bằng lối hát tự nhiên, giàu cảm xúc và chất tự sự, trong khi Cao Bồi Lang thể hiện màu giọng đẹp, mạnh mẽ, nam tính.

Theo nhận xét của các cố vấn, 3 giọng nam KOALAOKE, Cậu Tư Lành và Cao Bồi Lang có quãng giọng, màu giọng khá tương đồng, còn Báo Berry linh hoạt trong cách xử lý. Điều này giúp cả 4 hòa quyện khi thể hiện bản mashup. Đáng chú ý, tiết mục cũng được xem là lần đầu Cao Bồi Lang để lộ giọng hát thật sau hai vòng thi.

Ở vòng 3, ban giám khảo và khán giả chia 4 mascot thành 2 cặp đấu. Mỗi ca sĩ trình diễn một tiết mục solo, người có số phiếu bình chọn thấp hơn trong từng cặp phải tháo mặt nạ. Như vậy, tập 7 có 2 giọng ca phải rời chương trình.

4 mascot tranh tài ở tập mới nhất của Ca sĩ mặt nạ là Cậu Tư Lành, Cao Bồi Lang, KOALAOKE và Báo Berry (lần lượt từ trái sang). Ảnh: NSX.

Mở đầu loạt đối đầu, Cao Bồi Lang lựa chọn mashup Còn em anh bỏ cho ai và Sao cũng được. Hai ca khúc mang màu sắc ballad da diết đưa khán giả vào không gian âm nhạc đầy tự sự. Những tổn thương, tiếc nuối và sự buông bỏ trong tình yêu được ca sĩ truyền tải qua từng câu hát. Phần trình diễn không chỉ chạm đến cảm xúc của các cố vấn, khách mời mà còn khiến những dự đoán về danh tính mascot tiếp tục được bàn luận.

Đối lập với màu sắc giàu cảm xúc của Cao Bồi Lang, Báo Berry chọn Em sai rồi để phô diễn kỹ thuật. Ngay từ những câu hát đầu tiên, mascot đã gây ấn tượng với những đoạn luyến láy, lên nốt. Khả năng kiểm soát và xử lý giọng hát của Báo Berry tiếp tục trở thành chủ đề được các cố vấn bàn luận.

Trấn Thành đánh giá Báo Berry là giọng ca thông minh, có khả năng cảm âm tự nhiên và biết phát huy thế mạnh đúng thời điểm. Theo anh, mascot không quá sa đà vào kỹ thuật hay phụ thuộc vào việc kiểm soát giọng hát bằng lý trí, mà vẫn giữ được sự bản năng trong cách thể hiện.

Kết thúc lượt đấu đầu tiên, Báo Berry giành chiến thắng trước Cao Bồi Lang. Đồng nghĩa mascot Cao Bồi Lang phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ. Danh tính của mascot được tiết lộ là Anh Quân Idol.

buitruonglinh không còn giấu giọng hát

Ở lượt đối đầu thứ 2, Cậu Tư Lành thể hiện Thành phố phiêu bồng, sáng tác của Ân Nhi. Ca khúc không đơn thuần kể về mối tình tan vỡ mà còn chất chứa tâm sự của người đàn ông phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong cuộc sống, đôi khi không thể dành trọn thời gian và tình cảm cho người mình yêu. Đây cũng là những trải nghiệm mascot từng đi qua.

Trấn Thành nhận xét giọng hát của Cậu Tư Lành mang cảm giác như đang tìm về sự an yên sau những trải nghiệm và thăng trầm. Orange đánh giá lựa chọn Pop Rock pha Country phù hợp với cá tính của mascot. Cô đánh giá mascot này đã dũng cảm khi anh chia sẻ những trăn trở cá nhân thông qua âm nhạc. Bích Phương cũng bày tỏ sự yêu thích với tiết mục.

buitruonglinh và Anh Quân Idol phải dừng chân ở tập 7 Ca sĩ mặt nạ. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, KOALAOKE vốn đã được nhiều khán giả dự đoán là buitruonglinh. Vì vậy, ở tập này, nam ca sĩ dường như không còn quá cố gắng che giấu giọng hát. Anh trình diễn Lênh đênh, ca khúc do chính mình sáng tác.

Với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và giàu cảm xúc, KOALAOKE thể hiện bài hát theo lối tự sự, kết hợp những đoạn rung ngân tinh tế, da diết. Ở phần cuối, nam ca sĩ đẩy năng lượng bằng đoạn cao trào cùng những nốt cao mạnh mẽ.

Trấn Thành nhận xét KOALAOKE có lựa chọn táo bạo khi đổi mới dòng nhạc trong vòng thi này. Sự bùng nổ trong tiết mục cũng là điều khán giả đã chờ đợi từ lâu ở mascot.

Sau 2 màn trình diễn mang màu sắc riêng, Cậu Tư Lành giành chiến thắng trước KOALAOKE. Như vậy, mascot tiếp theo phải dừng cuộc chơi là KOALAOKE. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, người bên trong lớp mặt nạ chính là buitruonglinh.